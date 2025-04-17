為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    袋鼠蹺家暗夜街道蹦跳 土地公保佑「迷走田間尋獲」

    南投埔里鎮有動物園區的白色袋鼠「蹺家」，暗夜在街道上蹦跳迷走，經園區動員找尋，才在園外一處閒置田園尋獲，解除一場袋鼠迷航記。（圖由民眾提供）

    南投埔里鎮有動物園區的白色袋鼠「蹺家」，暗夜在街道上蹦跳迷走，經園區動員找尋，才在園外一處閒置田園尋獲，解除一場袋鼠迷航記。（圖由民眾提供）

    2025/04/17 14:56

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮新興動物園區水與松萌萌園，近日園內的白色袋鼠竟「蹺家」離園，凌晨還在街道上蹦蹦跳跳，園區發現後立即動員找尋，甚至有員工向附近土地公拜拜祈求，果然當天傍晚就在附近閒置田園找到，解除袋鼠蹺家迷航記。

    園區表示，園內飼養許多水豚、羊駝、袋鼠等可愛動物，近日紅頸袋鼠區正在進行圍網補強工程，但施工期間卻不慎出現破洞，導致本月14日深夜有活潑的白色袋鼠鑽洞逃出。

    隔天園區開園後，員工就發現有隻被稱作「寶寶」的袋鼠不見蹤影，當下園區動員10多人分頭找尋，就連園內的倉庫也不放過，但找了一整天，就是不見袋鼠蹤影。

    當天也派員到園區外尋找，並調閱附近民宅監視器，發現袋鼠15日凌晨曾在街道上蹦蹦跳跳，之後則沿著袋鼠可能行進的路線，逐一清查找尋，到了傍晚甚至有員工還向附近的土地公拜拜，祈求迷走袋鼠能儘快尋獲。

    果然在太陽快下山之際，有員工在附近的荒蕪閒置田園，發現袋鼠正在蹦跳玩耍，且外觀、體力均正常，好像什麼事都沒發生一樣，最後袋鼠順利回園。

    園區也說，事後已加強袋鼠區的圍網補強，其他動物區的圍籬也有重新檢視確認，防止再有動物脫逃或鑽洞離園，並感謝員工全力找尋，還有土地公的保佑。

    南投埔里鎮有動物園區的白色袋鼠「蹺家」，暗夜在街道上蹦跳迷走，經園區動員找尋，甚至祈求當地土地公，最後終於平安尋獲袋鼠。（圖由園方提供）

    南投埔里鎮有動物園區的白色袋鼠「蹺家」，暗夜在街道上蹦跳迷走，經園區動員找尋，甚至祈求當地土地公，最後終於平安尋獲袋鼠。（圖由園方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播