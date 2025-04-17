袋鼠蹺家暗夜街道蹦跳 土地公保佑「迷走田間尋獲」

南投埔里鎮有動物園區的白色袋鼠「蹺家」，暗夜在街道上蹦跳迷走，經園區動員找尋，才在園外一處閒置田園尋獲，解除一場袋鼠迷航記。（圖由民眾提供）

2025/04/17 14:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮新興動物園區水與松萌萌園，近日園內的白色袋鼠竟「蹺家」離園，凌晨還在街道上蹦蹦跳跳，園區發現後立即動員找尋，甚至有員工向附近土地公拜拜祈求，果然當天傍晚就在附近閒置田園找到，解除袋鼠蹺家迷航記。

園區表示，園內飼養許多水豚、羊駝、袋鼠等可愛動物，近日紅頸袋鼠區正在進行圍網補強工程，但施工期間卻不慎出現破洞，導致本月14日深夜有活潑的白色袋鼠鑽洞逃出。

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隔天園區開園後，員工就發現有隻被稱作「寶寶」的袋鼠不見蹤影，當下園區動員10多人分頭找尋，就連園內的倉庫也不放過，但找了一整天，就是不見袋鼠蹤影。

當天也派員到園區外尋找，並調閱附近民宅監視器，發現袋鼠15日凌晨曾在街道上蹦蹦跳跳，之後則沿著袋鼠可能行進的路線，逐一清查找尋，到了傍晚甚至有員工還向附近的土地公拜拜，祈求迷走袋鼠能儘快尋獲。

果然在太陽快下山之際，有員工在附近的荒蕪閒置田園，發現袋鼠正在蹦跳玩耍，且外觀、體力均正常，好像什麼事都沒發生一樣，最後袋鼠順利回園。

園區也說，事後已加強袋鼠區的圍網補強，其他動物區的圍籬也有重新檢視確認，防止再有動物脫逃或鑽洞離園，並感謝員工全力找尋，還有土地公的保佑。

南投埔里鎮有動物園區的白色袋鼠「蹺家」，暗夜在街道上蹦跳迷走，經園區動員找尋，甚至祈求當地土地公，最後終於平安尋獲袋鼠。（圖由園方提供）

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