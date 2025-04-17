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    柯文哲任內通過社子島開發環評審查 行政法院判撤銷

    社子島全景外觀。（資料照，記者鹿俊為攝）

    社子島全景外觀。（資料照，記者鹿俊為攝）

    2025/04/17 17:26

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲任內通過的社子島開發環評案，市府環境影響委員會通過開發計畫環境影響評估，社子島自救會上百名居民不服，訴願被駁回後，提起行政訴訟要求撤銷環評結果，台北高等行政法院今判自救會勝訴，撤銷市府的訴願決定與原處分。可上訴。

    社子島自救會及居民委由環保律師詹順貴、環境法律人協會、環境權保障基金會，組成律師團展開訴訟。

    判決指出，北市府環評委員會2022年1月19日作成修正後通過環評審查決議，北市地政局士地開發總隊修正環評報告書初稿後，環評委員會同年3月16日確認決議同意，土開總隊將環評報告書定稿送至北市環保局，環保局將報告審查結論及摘要，刊登於行政院公報。自救會成員不服處分，訴願被駁後，提起行政訴訟。

    台北高等行政法院今判決認為，環保局原處分有3項違法，包括未將污水處理廠及堤防工程納入環評、環評報告，且未合法踐行濕地保育法的相關程序。

    北高行判決解釋，環評報告未將打算興建之污水處理廠，納入本案開發計畫的環評範圍，合併進行分析及評估，違反環評作業準則，亦無法達成開發計畫與環評目的，應屬違法。

    判決指出，環評報告也未將防洪工程的破堤工程、聯外閘門、高保護設施（堤防工程），納入開發計畫實施環評，也有違誤；第3則是堤防工程，也應納入開發計畫中的開發行為，環評報告未合法踐行濕地保育法的相關程序，因此撤銷北市環保局的原處分。

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