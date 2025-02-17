「樂」在公館 北水處嘻哈大賞報名開跑

《源源不絕！2024嘻研CYPHER大賞》去年在公館水岸廣場熱鬧舉辦決賽演唱會，吸引全國各地學生參與。(北水處提供)

2025/02/17 05:30

號召年輕人為地球而唱 首座虛擬運動躍動館預計明年完工

〔記者蔡思培、林承鴻／台北報導〕台北市公館地區發展早，商圈、市場、娛樂設施日漸老舊，在台北市政府與民間公私協力下，公館將迎年輕化！台北自來水事業處去年結合音樂產業，推出首屆校際嘻研CYPHER競賽，帶動全國高中大學二百位嘻哈研究社學生參與，用音樂訴說對地球的關懷，具內涵的高品質創作深刻打動人心，今年《源源不絕！二○二五嘻哈大賞》報名即日起跑，再次號召勇於表達自我的嘻哈年輕人為地球而唱。另外，疫情後荒廢的洛德城堡也將規劃北市首座虛擬運動躍動館，結合時下流行的電競、虛擬運動為主題，整合泳池、跑步機、飛輪發展虛擬鐵人三項運動，預計明年完工。

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鼓勵學子創作 新增個人組

北水處長范煥英表示，今年創作主題「為地球而唱—Be like Water」，意指如水般的無限創作可能，沒有限制框架、自由變化，如李小龍的武藝似水無形，既柔且剛，如同人類面對大自然反撲的對應與思考，可以透過各種方式與途徑，表達與實踐對環境的反思與影響。

水處表示，為擴大學生參與，今年競賽包括CYPHER團體組與新增個人組，由YouTube網路點閱數進行排名，團體組前十名可獲每組一萬五千元「創作激勵獎」，第一名還可獲「最佳人氣獎」三萬元獎金，而個人組前三名「網路人氣獎」可獲獎金並在四月廿六日站上決賽大舞台演出。水處表示，這不僅是競賽，更是鼓勵年輕人創作的引擎，希望藉此激發學生的創作潛能，勇於嘗試踏出音樂創作的第一步，因此素有「地下嘻哈殿堂」之稱的PIPE Live Music音樂展演空間，也特別在報名期間免費提供錄音服務，給學生創作過程最大的支持與協助。

先創作先上架 累積點閱數

今年競賽與評審規則亦有創新，打破統一上架規範，採先創作先上架，搶先累積點閱數。而團體組於現場決賽演出，將首創評審團制度，號召對嘻哈音樂有研究、有專業、有喜好的五十位聽眾擔任評審團，於現場投下心目中的「最佳演出獎」。

公館水岸廣場 愛音樂年輕人新據點

台北南區是台灣流行音樂發源地，公館水岸廣場鄰近河岸與知名音樂展演空間，廣場每逢週五、六夜晚都有Live Band、DJ派對演出，已成熱愛音樂年輕人聚集地。

另外，體育局表示，自來水園區躍動館，總樓地板面積約七千平方公尺，基本設施除有室內泳池、烤箱蒸氣室、SPA水療池、體適能中心、多功能教室外，未來也將投入虛擬運動設備，整合泳池、跑步機、飛輪等發展虛擬鐵人三項運動，預計今年動工，二○二六年完工。

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