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    打造家屋、烤火寮 僑愛國小校園融入泰雅文化

    桃園市僑愛國小透過在地取材，呈現傳統家屋樣貌。（教育部提供）

    桃園市僑愛國小透過在地取材，呈現傳統家屋樣貌。（教育部提供）

    2025/02/17 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕打造部落意象身歷其境！教育部推動原住民族教育及傳承文化脈絡，桃園市大溪僑愛國小不只融入泰雅文化課程，更就地取材打造家屋、烤火寮等建築，形成泰雅園區，透過實作及文化場域，促進自我文化認同與學習動機，落實部落文化教育。

    國教署的「營造原住民族文化學習場域計畫」，以經費補助支持學校創建融入原民文化的學習空間，並提供師生實際接觸原住民族知識的機會，去年核定補助十九校計三千六百餘萬元。

    國教署組長孫旻儀說明，僑愛國小因鄰近復興區且原住民籍學生數眾多，成為桃園市都會區第一所原住民重點學校，學校於各教育階段規劃泰雅文化課程，包括織布、建築文化等，並逐步建置家屋、望樓、穀倉、烤火寮及雞舍，形成泰雅文化園區。

    校方在建置前與在地耆老討論建築結構及基地位置，施作材料以在地大自然建材為主，也考究文史資料，採用傳統建築工法，落成後搭配校內民族文化課程，增加學生實際操作與體驗的機會，使文化學習場域發揮境教功能。

    孫旻儀強調，將持續鼓勵學校從課程設計出發，規劃相對應的原民文化學習場域，讓學生不再只是透過圖片認識部落傳統建築，而是能深入了解部落的文化背景與歷史脈絡，還能親自參與建設過程及落成儀式。

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