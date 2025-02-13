去年捕獲近6千隻蛇 眼鏡蛇逾2成

去年台南捕獲前5大蛇類

2025/02/13 05:30

1319隻居第二 僅次於無毒臭青公1570隻 捕蛇高峰期為5至10月

記者蔡文居／專題報導

今年為蛇年，台南市農業局公布去年一整年共捕獲近六千隻各種蛇類，其中眼鏡蛇有一千三百多隻，約占二成多，平均一天捕獲三．六隻，以仁德區一二一隻居冠。

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眼鏡蛇白天活動 和人容易相遇

台灣爬行類動物保育協會理事王士豪表示，台灣原生的眼鏡蛇只有一種，名稱為中華眼鏡蛇或舟山眼鏡蛇。主要分布於五百公尺以下低海拔地區，平地則出現於農田、樹林等環境，以吃鼠類為主，另外也會吃蛙類、蛇類等。體長最大可達一．八到二公尺，一般長到一．五公尺就已經很少見。

王士豪表示，眼鏡蛇適應能力強，可以適應相當多元的環境，由於天然棲地減少，加上眼鏡蛇白天活動的習性，比較容易和人類活動重疊，相遇的情形也隨之變高。

根據南市農業局統計，去年台南市一整年民眾通報捕獲的蛇類共廿種、五九六七隻，其中，以無毒的臭青公（亦稱臭青母、王錦蛇）一五七○隻最多，其次為眼鏡蛇一三一九隻，無毒的南蛇七九八隻和黑眉錦蛇六○三隻，分居三、四名，第五名為雨傘節五二二隻。另外，除眼鏡蛇和雨傘節外，名列台灣六大毒蛇中的龜殼花有二七七隻，赤尾青竹絲一五四隻，鎖鏈蛇和百步蛇則為零。

以行政區來看，最多的臭青公除了市區及山區外，幾乎平均分布於各行政區，其中以後壁區一○三隻最多。至於第二多的眼鏡蛇，以仁德區一廿一隻居冠，其次為麻豆區七十五隻，官田、安南、後壁、歸仁、西港及下營區次之，都在六十隻以上。

農業局森保科長朱健明表示，台南市委外廠商捕獲的蛇類數量每年約為五、六千隻，去年的近六千隻，並沒有特別多。其中，捕獲的高峰期為每年的五至十月，也是天氣最熱的時候，去年以八月的八九三隻最多，冬天的十二月至二月份最少，每月僅捕獲一百多隻，以二月份的一百隻最少。

王士豪說，台灣的蛇不太會冬眠，但當氣溫突然降低時，活力仍會降低，並進入短暫的休眠狀態，稱為「冬休」，等到氣溫回升再外出活動，因此冬天蛇只是活動量減少，還是有機會遇到蛇。

專家表示蛇不會主動攻擊人

他說，如果碰到眼鏡蛇等蛇類，只要不騷擾牠，蛇不會主動攻擊人的，但很多人不了解，只因為怕蛇就把蛇打死，這樣反而容易被咬，只要把動作放小，不要嚇到蛇，並通報後隨時注意動向即可。

臭青公為最常捕獲的蛇種，圖為去年八月捕獲的臭青公，長達二米多。（鄭銘章提供）

黑眉錦蛇為大型蛇類，有「台灣最美家蛇」之稱。（農業局提供）

眼鏡蛇容易和人類相遇。（王士豪提供）

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