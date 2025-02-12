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    新店陽光運動公園 河津櫻開6成

    位於新北市新店陽光運動公園的河津櫻已陸續綻放，朵朵粉嫩櫻花點綴在枝頭。（記者翁聿煌攝）

    位於新北市新店陽光運動公園的河津櫻已陸續綻放，朵朵粉嫩櫻花點綴在枝頭。（記者翁聿煌攝）

    2025/02/12 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新店陽光運動公園的河津櫻已陸續綻放，目前花開約六成，預計最佳賞櫻期為二月上旬至三月上旬，朵朵粉嫩櫻花點綴在枝頭，相當浪漫，民眾可漫步在公園的櫻花步道，感受早春風景。

    市府高灘地工程管理處長黃裕斌表示，河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻自然混交，為日本櫻花較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。

    黃裕斌說，陽光運動公園腹地寬廣，占地約廿公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，是大台北地區假日休閒或親子同樂的最佳場域。

    民眾可以搭乘捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站，沿環河路人行道步行至湯泉陸橋，即可連接陽光橋到達陽光運動公園。

    公車可搭乘八、二○二區、二○八、二○八區、二四八、六二四、八九七、九○五副、九一三、九三五、橘一、橘九線，至陽光運動公園站下車。

    自行開車者由國道一號在圓山交流道下，銜接建國高架道路續行辛亥路，沿基隆路高架道至環河快速道路，行駛碧潭大橋、安業街即可抵達；從國道三號由新店交流道下，接中興路、碧潭大橋、安業路，或由安坑交流道下，接安康路、安和路、安利街、安業街可到達。

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