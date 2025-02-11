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    彰市大埔路人行道違停 月底前開罰

    彰化市大埔路標線型人行道宣導多時，行人已習慣走在人行道上。 （記者湯世名攝）

    彰化市大埔路標線型人行道宣導多時，行人已習慣走在人行道上。 （記者湯世名攝）

    2025/02/11 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路設置綠底「人行道」標線，已劃設完成多時，但不少汽、機車仍停在人行道上，民眾質疑為何遲不開罰？彰化警分局指出，部分標線還待微調，最快二月底前開始強制取締。

    警：部分標線還待微調

    大埔路施作總長一○五○公尺、寬○．九到一．二公尺的標線型人行道，人行道噴上綠漆，機車停車區在行人道外，不料，施工期間引來商家與住戶嗆聲「我的家門口是我的」，以影響出入與汽機車共用車道危險為由要求停工，此話題還持續延燒。

    贊成施設人行道的民眾強調，增設人行道後人流會增加，活絡經濟，行人更加安全；反對的民眾說，規劃者根本不走這條路，有想過行進的車輛和想停騎車的車輛會打結嗎？好好一條路本來就不寬，是當大埔路有四線車道嗎？

    延和里長王勝和指出，大埔路路幅不夠寬，如今又劃設標線人行道，使得路幅更窄，連垃圾車也無處停車讓民眾倒垃圾；他認為，機車停放區畫設不夠明確，不如取消，改為開放空間。

    彰化警分局表示，目前警方已與縣府工務處持續協調中，部分標線還待微調，將在調整完成後，開始實施違停取締，在人行道違規停車的車輛，將依道路交通管理處罰條例第五十六條第一項「在禁止臨時停車處所停車」，處六百元以上一二○○元以下罰鍰。

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