新莊公設用地 將再釋出逾2公頃

新北市政府在新莊區再推2處市地重劃案，圖為文高二用地，現況為新莊中美、美秀市場。（記者賴筱桐攝）

2025/02/10 05:30

二處市地重劃案 分別規劃第二國民運動中心和現代化零售市場

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市占地近四百公頃的新莊、泰山塭仔圳市地重劃案施工中，市府於新莊區再推動二處市地重劃案，分別是光華國小西側的文高一與體育園區東側的文高二用地，預估二案開發完成可釋出約二．三公頃公共設施用地，分別規劃興建新莊第二國民運動中心和現代化零售市場。

請繼續往下閱讀...

光華國小西側、體育園區東側 將進行開發

地政局重劃科長張瑞雲表示，文高一和文高二原本都是學校用地，面積合計約五．七五公頃，逾五十年未徵收開闢，地方發展受限，因應少子化趨勢，市府評估無設校需求，進行都市計畫分區檢討變更，採市地重劃開發，盼提高土地使用效益，開闢公共設施，提升居住環境品質，保障地主權益，兩處地主人數共約一百人。

地政局指出，文高一土地北側臨龍安路，開發面積約三．二公頃，現況多為鐵皮建築物，經營餐飲業、佛具店、汽車行、五金百貨等，成功街兩側多半做停車場使用，重劃後包含公園、道路、人行步道等用地約一．三公頃，市府規劃興建新莊第二國民運動中心，預計二○二七年動工。

此外，文高二土地西側臨中華路一段，開發面積約二．五五公頃，現況包含工廠、商家、住家、幼兒園、私有市場、停車場與宮廟等鐵皮建築物，重劃後將提供約一公頃的市場及道路用地，市府規劃新莊第一公有零售市場遷移至此。

預計內政部審竣後 一年內公告重劃計畫書

張瑞雲說明，目前案件在內政部都市計畫委員會審議，預計審竣後一年內公告重劃計畫書，今年完成工程規劃設計，去年底已舉辦重劃範圍勘選座談會，多數地主支持開發，承租私有土地的業者依法需要搬遷，將持續溝通。

市議員翁震州說，文高二用地現有中美、美秀傳統市場，估計有兩百個攤商進駐，重劃後攤商被迫搬遷，影響數百人家庭生計，市府至今未提出完善配套措施與解決方案，先前市府打算輔導遷至樹林或新莊豐年國小旁，不過距離原商圈太遠，不符民眾消費習慣，攤商意願低，他建議短期內在塭仔圳地區興建中繼臨時市場，待市場重建完成再開放原攤商優先承租。

市場處回應，已協同地政局、城鄉局及財政局等單位，媒合中美、美秀攤集場業者適合的搬遷與經營地點，二○二三年起會同業者現勘閒置的市有非公用不動產空間，已協助帶看廿一筆土地，並持續媒合其他地點。

圖為光華國小西側的文高一用地，規劃興建新莊第二國民運動中心。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法