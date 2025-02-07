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    國光客運遲發薪 宜蘭36路線不受影響

    國光客運一度發不出薪水，宜蘭縣政府表示，問題已獲解決，宜蘭36條路線營運不受影響。（資料照）

    國光客運一度發不出薪水，宜蘭縣政府表示，問題已獲解決，宜蘭36條路線營運不受影響。（資料照）

    2025/02/07 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕國光客運發不出薪水，造成人心浮動！國光在宜蘭營運三十六條路線，民眾擔心受影響。縣府密切注意發展，經與國光總公司連絡，交通部已核發補貼，問題可獲解決。縣府交通處也要求國光，二月十一日下週二開學日，有關學生公車行駛務必做好規劃。

    國光客運前天發出內部公告，表示受政府補貼撥款作業影響，仍有九千多萬元未入帳，一月薪水無法如期入帳，已積極協調主管機關盡速辦理補助作業。

    國光︰非營運困難 民眾安心乘車

    領不到薪水，不只國光客運員工擔心，乘客也十分關切；國光在宜蘭營運三十六條路線，民眾擔憂會不會有司機員「集體請假」，對公司表達不滿；屆時若罷駛或停駛，勢必影響民眾搭乘權益。

    縣府交通處昨天密切注意事件發展，宜蘭各路線營運都正常，未受延後發薪影響。交通部公路局也說明，沒有如期發薪主因是國光未在春節前申請補貼。國光客運指出，昨天已完成核撥補貼將發放員工薪資，這次屬單一事件，非公司營運困難，請民眾安心乘車。

    縣府交通處表示，國光在宜蘭營運的路線，包含十條學生公車，如果因薪水問題停駛，影響層面廣泛，國光營運路線有很多是偏遠地區路線，宜蘭縣政府與中央針對宜蘭部分，一年約給國光六五○○萬元虧損補貼。

    宜蘭國光虧損補貼 每年6千多萬

    去年很多客運公司找不到司機員，許多路線有車無人，派不出車輛營運；縣府在去年七月一特別調高宜蘭縣市區公車每車公里成本，從原本的四一．三元，調高至四五．八元，也就是說每車公里可多領四．五元補助，車公里數愈長補助愈多。

    縣府同時在契約內要求幫司機加薪，每車公里增一元要加薪二千元，因此增加四．五元，也就是相對幫司機加薪九千元，希望解決「司機荒」問題。宜蘭縣國中小學、高中將在十一日開學，寒暑假停駛的學生公車須配合復駛；縣府已找客運業者、學校進行規劃，務必讓學生公車能順利上路。

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