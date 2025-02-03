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    連擲6聖筊贏機車 男大生騎回家

    金盾城隍廟博杯大賽，陳宏彥（右）連擲六個聖筊勝出。 （民眾提供）

    金盾城隍廟博杯大賽，陳宏彥（右）連擲六個聖筊勝出。 （民眾提供）

    2025/02/03 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉金盾城隍廟新春舉辦博杯大賽，經過連續五天的博杯大戰，三百名參賽者一路激戰，昨天有四十人進入決賽，最終由花壇鄉金墩村還在讀大學的陳宏彥連續擲出六個聖筊，勇奪冠軍，開心的把最大獎一二五CC機車騎回家，直呼是最讚的過年禮物。

    陳宏彥直呼是最讚新年禮物

    金盾城隍廟春節期間舉辦博杯送機車活動。初賽時間為一月二十九日至二月一日每天上午九點至下午四點，到廟參香拜拜添香油錢五百元，即可獲得一次博杯的機會，以此類推。連續博三個聖筊者即可參加二月二日決賽。

    300人報名博杯 40人最終決賽

    最終統計共有三百人報名參賽，堪稱盛況空前，初賽時有不少參賽者第一輪就打道回府，最後四十人進入決賽。

    昨天大年初五，四十人參加最終決賽，取聖筊最多前十七名為得獎者，如二位以上相同則進行PK。博杯大賽一開始戰況相當激烈，有人才一個就出局，也有二人同時擲出三個聖筊。

    最後計算，由花壇鄉金墩村還在念大學四年級的陳宏彥連續擲出六個聖筊奪冠，他當場開心大叫，旁人也熱烈鼓掌為他感開心，金盾城隍廟主委陳偉松將冠軍獎品一二五CC機車贈送給陳宏彥，他也開心地說，這是最讚的過年禮物。

    第二名有二人同樣擲出三聖筊，再次PK後，由李玉涵奪得第二名，李銘智奪得第三名。其餘獎品有洗衣機、電視機、烘碗機、烤箱、微波爐、熱水瓶、黑晶爐、電子鍋、電鍋等，獎項相當豐富。

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