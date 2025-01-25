為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春節疏運起跑 台鐵估初三最高峰

    總統賴清德在交通部長陳世凱陪同下，24日前往台北車站特定區聯合防災中心視察「春節假期交通疏運情形」，並致贈福袋春聯、慰問留守人員。（記者劉信德攝）

    總統賴清德在交通部長陳世凱陪同下，24日前往台北車站特定區聯合防災中心視察「春節假期交通疏運情形」，並致贈福袋春聯、慰問留守人員。（記者劉信德攝）

    2025/01/25 05:30

    〔記者吳亮儀、吳仁捷／綜合報導〕春節連續假期今起跑，交通部和相關附屬單位昨起進入春節疏運模式，包括台鐵、高鐵、公路客運、船運和國道等都有相關規劃，也提醒民眾若要出國，需提早三小時到機場報到。

    台鐵公司預估春節期間最高峰會在初三，春節疏運期間共十一天，會加開三二六班次列車；台灣高鐵公司則說明，單向最大運量預估在初四，已與台鐵和國道客運做好聯合疏運準備，並加開班次。

    交通部公路局則透過AI大數據發布易塞路段、時段，包括主要幹道六處、銜接國道七處、觀光風景區和新春參拜熱點十三處，另外國道客運共九十條路線在春節期間票價打六折，吸引民眾使用。

    國道高速公路警察局也表示，會全力配合高速公路局管制、交通疏導措施。交通部民航局指出，到二月四日止國內航線預計將提供三二三八架次、廿五萬七三○個座位。

    賴清德總統昨到台北車站特定區聯合防災中心視察，對春節期間堅守崗位的人表達感謝；警政署長張榮興也前往國道警局關心，並要求務必確保春節期間國道交通安全、順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播