春節疏運起跑 台鐵估初三最高峰

總統賴清德在交通部長陳世凱陪同下，24日前往台北車站特定區聯合防災中心視察「春節假期交通疏運情形」，並致贈福袋春聯、慰問留守人員。（記者劉信德攝）

2025/01/25 05:30

〔記者吳亮儀、吳仁捷／綜合報導〕春節連續假期今起跑，交通部和相關附屬單位昨起進入春節疏運模式，包括台鐵、高鐵、公路客運、船運和國道等都有相關規劃，也提醒民眾若要出國，需提早三小時到機場報到。

台鐵公司預估春節期間最高峰會在初三，春節疏運期間共十一天，會加開三二六班次列車；台灣高鐵公司則說明，單向最大運量預估在初四，已與台鐵和國道客運做好聯合疏運準備，並加開班次。

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交通部公路局則透過AI大數據發布易塞路段、時段，包括主要幹道六處、銜接國道七處、觀光風景區和新春參拜熱點十三處，另外國道客運共九十條路線在春節期間票價打六折，吸引民眾使用。

國道高速公路警察局也表示，會全力配合高速公路局管制、交通疏導措施。交通部民航局指出，到二月四日止國內航線預計將提供三二三八架次、廿五萬七三○個座位。

賴清德總統昨到台北車站特定區聯合防災中心視察，對春節期間堅守崗位的人表達感謝；警政署長張榮興也前往國道警局關心，並要求務必確保春節期間國道交通安全、順暢。

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