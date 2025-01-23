高雄車站南側地下停車場 明啟用

雄車站南側停車場24日上午十點起正式啟用。（高市交通局提供）

2025/01/23 05:30

〔記者許麗娟、陳文嬋／高雄報導〕全新打造的台鐵高雄火車站南側地下停車場將於明（廿四）日上午十點正式啟用，可提供六百六十九個汽車位和二百五十三個機車位，二月底前試營運期間採臨停費率優惠。

提供汽、機車位 各669、253席

配合高雄車站周邊道路運行，汽車由站西路進停車場，從站東路離場。高雄車站以南駕駛由自立路經鐵道街往站西路進場；從復興路、民族路往北的駕駛，可由十全路轉博愛路由站西路進場；高雄車站以北駕駛，沿博愛路從站西路行駛進場；離場可沿著站東路順向往北或由鐵道街轉復興路或民族路往南。機車則由建國三路進、站西路出。

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汽車停車 2月底前採優惠計費

停車場明起至二月廿八日前優惠汽車每小時三十元、當日最高上限一百五十元，三月一日起恢復為每小四十元、上限二百元；機車則每次三十元。交通局表示，後續尚有東、西兩側機車停車場，將配合鐵道局整體工程進度，預計於今年下半年啟用。

鳳山車站周邊 今年增3停車場

此外，台鐵鳳山火車站周邊停車空間不足，高雄市交通局現有八處停車場，二月過後將增設三處停車場，台鐵、國有財產署各有停車場二月也將開放，年底還有台糖停車場投入營運，總計可停放七七八輛汽車、一二七五輛機車。

鳳山里長聯誼會長趙志成建議市府，善用車站周邊公有土地，廣設公有停車場或立體停車場，方便民眾搭車或接送親友，尤其未來車站商場將吸引大批人潮，市府應超前部署滿足地方需求。

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