（新北）民眾佔領講台 板殯改善首場說明會混亂火爆

市府昨晚舉行板殯規劃改善首場說明會，主張遷建民眾以佔領講台、怒吼等方式阻止說明會進行。（記者黃子暘攝）

2025/01/16 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷建或原址改建？地方民意出現紛歧，市府昨晚舉辦首場說明會，主張遷建的市議員周勝考率眾到場抗議並佔領講台，場面火爆、混亂，原訂晚上九點結束的說明會，在七點卅五分就不歡而散；市府表示，十八日上午十點在新埔國中的第二場說明會仍如期舉行，民眾也可到民政局網站發表意見。

周勝考在會前就揚言要率眾進行和平抗爭，讓說明會無法進行，以免市府搶辦都市計劃變更來變更地目等作業，他也要求週六的第二場說明會停辦，讓原址改建的方案無法推動；民政局長林耀長表示，板殯遷建或原址改建尚未定案，兩場說明會與後續的環境評估或都市計劃程序都無關。

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殯葬處副處長許力友在抗議聲、吵鬧聲中簡報，主張遷建的周勝考等民眾，頻持麥克風呼口號、吹哨、怒吼等，阻止說明會進行，由於現場主張遷建者佔多數，主張遷建的宏翠里里長黃一晉與板殯當地的新海里里長宋靜庭激烈爭執；宋靜庭澄清說，她從未反對板殯遷建，板殯搬走是新海里民的最大心願，但現況根本搬不走，應先改善既有的問題。

另外，板橋區市議員劉美芳先前發起市議員連署支持「原址改建、優化」，她昨天說，服務處收到許多發洩不滿的電話，擔心可能有不理性行為，已申請警力保護；劉美芳昨晚未出席，但她發表聲明說，很遺憾現場出現翻桌、吹哨、癱瘓市民發言權，部分里長迫於人情壓力出面充場，若說明會只有吵鬧謾罵，板殯只會一年比一年老舊，對周遭居民的負面影響越來越大。

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