迴遊阿罩霧 週六辦草地音樂會

「迴遊阿罩霧．光榮再臨」系列暖身活動，十八日下午將在立法院民主議政園區舉辦草地音樂會。（記者陳建志攝）

2025/01/14 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰觀光廊帶已納入參山國家風景區，參山國家風景區管理處於一月份推出「迴遊阿罩霧．光榮再臨」系列暖身活動，十八日下午將在立法院民主議政園區舉辦草地音樂會，邀請國立台灣交響樂團、美聲天后許景淳與遊客同歡。晚間霧峰文化觀光協會也舉辦「霧峰美食百桌宴」，以音樂、美食讓遊客認識不一樣的霧峰。

參山處長曹忠猷表示，此次「迴遊阿罩霧．光榮再臨」草地音樂會，特別選在立法院民主議政園區的民主草坪，民主議政園區前身為台灣省議會，雖然早已褪去台灣最高民意機關的光環，但留下許多見證時代的建築與文物，也代表著見證霧峰納入參山這個重要時刻的場域。

請繼續往下閱讀...

曹忠猷指出，草地音樂會邀請到國立台灣交響樂團演繹霧峰懷舊情懷曲目；還有美聲天后許景淳、偶像男孩洪暐哲、阿卡貝拉人聲藝術、YOYO家族的大哥哥、大姊姊，以及霧峰在地歌手戴梅君等人演出，請大家一起來聽音樂，感受霧峰的人文風情。

晚上還有霧峰美食百桌宴

參山處指出，音樂會當天現場也有市集攤位，現場還將發放五十元的市集抵用券，只要按讚參山處官方網站臉書並打卡，即可向服務台兌換。民眾當天晚上還可參加霧峰文化觀光協會的舉辦的美食節，享用霧峰在地美食結合辦桌文化的「百桌宴」，讓大家體驗霧峰獨特魅力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法