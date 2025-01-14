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    首頁　>　生活

    北高雄缺商辦 義享天地B館拚年底營運

    2025/01/14 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕隨著半導體投資熱潮，廠商陸續進駐高雄，北高雄Ａ級商辦供不應求，今年下半年起，陸續有新商辦投入市場，義联集團的「義享天地Ｂ館」力拚今年底前營運，十五至廿八樓將做為商辦。

    台積電設廠 帶動40多家進駐

    高雄過去十年推出的新商辦很少，尤其缺少Ａ級商辦，使商辦租金長期低迷，這波趁台積電進駐，南高雄的亞洲新灣區推出特貿三開發案，多家建商也規劃興建商辦；北高雄則以富邦人壽凹子底開發案、義享天地二期Ｂ館為指標。

    台積電已吸引四十幾家半導體上下游供應鏈進駐高雄，包括艾司摩爾（ASML）等四家半導體相關廠商，陸續進駐高捷R15生態園區站旁的Ａ辦「艾捷大樓」，全棟已滿租；市長陳其邁曾表示，北高雄Ａ級商辦供不應求，讓他「頭殼抱著燒」。

    義享天地B館 結合商場商辦

    今年下半年起，北高雄將陸續有新商辦投入市場，義享天地Ｂ館除規劃B1至十樓為商場、十一至十五樓為威秀影城，十五至廿八樓將做為商辦，辦公室約有一．一萬坪，力拚今年底前營運。

    預計二○二七年完工的富邦凹子底開發案，商辦棟樓高四十七層；此外，「左營高鐵科技之心」公辦都更案，也將提供三．七萬坪商辦，更靠近台積電，預計二○三○年後完工。

    Ａ級商辦每坪租金上看2千元

    業者指出，高雄不分屋齡商辦租金行情，二○二○年每坪只有四九五元，去年提升到每坪六七六元，目前興建的Ａ級商辦，傳出每坪租金上看一五○○元、甚至挑戰二千元。

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