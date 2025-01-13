軌道建設正夯 新北籌建5條輕軌

新北市積極推動軌道建設，規劃興建五條輕軌，圖為五泰輕軌營運模擬圖。（資料照，新北市捷運工程局提供）

2025/01/13 05:30

路線包括五泰、泰板、八里、深坑、林口 正辦理規劃或爭取中央同意

〔記者黃子暘／新北報導〕捷運是雙北都會區民眾經常使用的大眾運輸工具，新北市推動軌道建設，有預計今年完工的捷運三峽鶯歌線、二○二七年完工的萬大中和線等，市府也規劃五條輕軌建設，包含五股泰山線輕軌、泰山板橋線輕軌、八里輕軌、深坑輕軌、林口輕軌。

請繼續往下閱讀...

五泰線 綜規送審 同步環評、都計變更

市府捷運工程局長李政安指出，五泰輕軌的綜合規劃報告在去年十二月再度提報到交通部轉環境部審議中，預計在中央核定後的七年完工，並同步辦理環境影響評估與都市計畫變更。

五泰輕軌路線擬從三重區集賢路北側綠帶用地，沿蘆洲計畫道路銜接中正路，由捷運蘆洲線蘆洲站北側公園用地跨三民路，再沿成蘆大橋西側及八里新店線高架橋下方布設，在新城五路／新五路三段路口穿越八里新店線的高架橋，進入洲子洋新五路三段至新五路二段，跨國道一號後從泰山楓江地區農業用地至新泰塭仔圳市地重劃區都市計畫道路，最後在泰山區新北大道五段西側設置終點站，路線僅是初步規劃、尚未定案。

泰板線 擬經塭仔圳、浮洲、土城至中和

李政安說，五泰輕軌也規劃銜接泰板輕軌，泰板輕軌路線擬從五泰輕軌終點站F14站接續沿塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，到板橋、土城、中和區交接處的農業區，路線仍在規劃中。

八里線 規劃沿淡江大橋銜接淡海輕軌

捷運局表示，八里輕軌的修正報告已在去年十一月第十一次送交通部函報行政院審議，路線擬共用淡海輕軌第二期路線續行至淡水區中正／沙崙路口，再左轉上淡江大橋（預計今年底通車）跨越淡水河，在八里端的匝道轉往十三行博物館，沿商港三路、南港一路過台六十四線轉中山路三段設置端末站，路線及站點仍在研議中。

深坑線可行性研究送審 林口線列優先推動

捷運局說，深坑輕軌預計與台北捷運、深坑老街串連，市府已於去年十月第十五次將可行性研究報告送審，路線擬從台北捷運文湖線動物園站北側，沿新光路跨景美溪後沿木柵路中央佈設，沿文山路及景美溪南岸續行至喜樂橋，再跨景美溪至北深路，路線仍在集思廣益中。

原本列為「遠期推動」的林口輕軌，因為林口區搭乘機場捷運的運量已有提升，運量密度試算後已達優先推動的門檻，市府去年底也啟動捷運整體路網報告進版作業，預計今年六月提報交通部審議；林口輕軌路線擬走粉寮路、中山路、文化二路、忠孝路、文化一路、文明一街、文明路、復興一路，並保留銜接桃園長庚輕軌機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法