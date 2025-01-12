《彰化》彰化千人拔蘿蔔 自備袋裝惹議

彰化芬園免費拔蘿蔔活動吸引5000人參加，今年農會分送茄芷袋，必須裝在袋內才能帶走。（民眾提供）

2025/01/12 05:30

〔記者劉曉欣、陳冠備、張軒哲／綜合報導〕中部多個鄉鎮區昨日舉辦拔蘿蔔活動。彰化縣芬園鄉農會與台電彰化區營業處分送茄芷袋給參與者，要求只能裝滿為止，但有少數人拿出自備塑膠袋裝好裝滿，讓許多守規矩的民眾大為搖頭，認為是在小孩子面前做了最差的示範。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，今年為了行銷芬園，把拔蘿蔔場地移到寶藏寺附近，同步辦理農特產品展覽與青農市集，特別種了二．五公頃蘿蔔，提供約五萬條蘿蔔讓民眾挖拔，更準備四千個茄芷袋發送，約吸引五千人來拔蘿蔔。

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黃翊愷指出，所發的茄芷袋約可裝廿條蘿蔔，極少數民眾不守規定自備麻布袋、塑膠袋，研議明年改採參加者要繳報名費，再發放等值的園遊券消費，共創雙贏。

台電彰化區營業處連續廿六年舉辦千人拔蘿蔔活動，昨天吸引近二○○○名員工攜家帶眷參加，搶拔由台電委託溪州農民契作面積五分地的白玉蘿蔔，總數超過一萬多條，不到一個小時被拔光光，台電雖限定須使用台電所發的茄芷袋來裝，但也有人拿出暗藏的袋子裝好裝滿，不少人認為，既是免費活動就應遵守遊戲規則，攜家帶眷來拔蘿蔔，更應做好身教才對。

台中梧棲區農會昨上午在梧棲區梧南路龍安宮旁農田舉辦「五七蘿蔔日—農趣拔蘿蔔」活動，現場舉辦農趣市集、名師春聯揮毫，重頭戲親子拔蘿蔔吸引約二千人下田拔蘿蔔，不少人全家動員，滿載而歸。立院副院長江啟臣、立委何欣純昨分別參加石岡、大里拔蘿蔔活動與鄉親同樂。

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