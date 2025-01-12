為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《彰化》彰化千人拔蘿蔔 自備袋裝惹議

    彰化芬園免費拔蘿蔔活動吸引5000人參加，今年農會分送茄芷袋，必須裝在袋內才能帶走。（民眾提供）

    彰化芬園免費拔蘿蔔活動吸引5000人參加，今年農會分送茄芷袋，必須裝在袋內才能帶走。（民眾提供）

    2025/01/12 05:30

    〔記者劉曉欣、陳冠備、張軒哲／綜合報導〕中部多個鄉鎮區昨日舉辦拔蘿蔔活動。彰化縣芬園鄉農會與台電彰化區營業處分送茄芷袋給參與者，要求只能裝滿為止，但有少數人拿出自備塑膠袋裝好裝滿，讓許多守規矩的民眾大為搖頭，認為是在小孩子面前做了最差的示範。

    芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，今年為了行銷芬園，把拔蘿蔔場地移到寶藏寺附近，同步辦理農特產品展覽與青農市集，特別種了二．五公頃蘿蔔，提供約五萬條蘿蔔讓民眾挖拔，更準備四千個茄芷袋發送，約吸引五千人來拔蘿蔔。

    黃翊愷指出，所發的茄芷袋約可裝廿條蘿蔔，極少數民眾不守規定自備麻布袋、塑膠袋，研議明年改採參加者要繳報名費，再發放等值的園遊券消費，共創雙贏。

    台電彰化區營業處連續廿六年舉辦千人拔蘿蔔活動，昨天吸引近二○○○名員工攜家帶眷參加，搶拔由台電委託溪州農民契作面積五分地的白玉蘿蔔，總數超過一萬多條，不到一個小時被拔光光，台電雖限定須使用台電所發的茄芷袋來裝，但也有人拿出暗藏的袋子裝好裝滿，不少人認為，既是免費活動就應遵守遊戲規則，攜家帶眷來拔蘿蔔，更應做好身教才對。

    台中梧棲區農會昨上午在梧棲區梧南路龍安宮旁農田舉辦「五七蘿蔔日—農趣拔蘿蔔」活動，現場舉辦農趣市集、名師春聯揮毫，重頭戲親子拔蘿蔔吸引約二千人下田拔蘿蔔，不少人全家動員，滿載而歸。立院副院長江啟臣、立委何欣純昨分別參加石岡、大里拔蘿蔔活動與鄉親同樂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播