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    人工生殖法草案「脫鉤代孕」 已送政院

    國健署長吳昭軍11日證實，將「代理孕母」脫鉤的草案月初已送進行政院，至於「代理孕母」未來是否另立專法、或再次修法，仍待社會共識討論。 （資料照）

    國健署長吳昭軍11日證實，將「代理孕母」脫鉤的草案月初已送進行政院，至於「代理孕母」未來是否另立專法、或再次修法，仍待社會共識討論。 （資料照）

    2025/01/12 05:30

    人工生殖法草案「脫鉤代孕」 已送政院

    〔記者邱芷柔／台北報導〕我國現行「人工生殖法」僅適用異性戀夫妻，為因應社會變遷及多元需求，衛福部去年五月預告修正草案，其中開放代理孕母爭議難解。國健署長吳昭軍昨證實，修法已將代理孕母內容脫鉤，草案在本月初送交行政院，至於未來是否另立專法或再次修法，仍需依社會共識討論，並無預設立場或相關期程。

    衛福部去年五月十四日預告人工生殖法修正草案，適用對象擴及同婚、單身女性、代理孕母等三族群，不過預告期滿後，對於開放單身女性、同性伴侶進行人工生殖有較多共識，代理孕母方面則有較大分歧，反對者擔憂代孕涉及剝削女性與嬰兒商品化，贊成者則認為女性有自主選擇權，且代孕是無法生育者的最後希望。

    保障子女最佳利益 草案首要考量

    面對代孕爭議，國健署在考慮委託人、代孕子女及代理孕母等多方權益後，決定將相關爭議條文脫鉤處理。吳昭軍指出，新版草案除了代孕部分外，其他均已納入，並以保障子女的最佳利益為首要考量，該草案今年一月初送交政院，待其完成審議後再送立法院，但由於立院本會期剩餘時間不多，短期內實施的可能性較低。

    醫界盼細緻討論法規、循序漸進

    其實代孕問題在台爭議已久，早在一九九六年研擬人工生殖法草案時，就曾討論代理孕母議題，但因社會爭議太大最終未被納入。此次草案將代孕脫鉤處理，吳昭軍說，未來是否另立專法或再次修法都有可能，代孕脫鉤意味所有相關討論需重新啟動，再次召開專家會議、公聽會等方式廣徵意見。

    台灣生殖醫學會常務理事陳美州表示，從醫界角度出發，在完善配套措施的前提下，應盡早擴大人工生殖法的適用對象，此外因婦科疾病而有代孕需求的患者並不少，但目前社會對於代孕制度的討論，仍侷限於支持與反對的爭辯，應對法規逐條分析並有更細緻的建議。

    新光醫院生殖中心主任李毅評則指出，國外通常循序漸進，先開放同志權益，再推動單身女性適用，最後才是代理孕母，避免爭議阻礙其他權益的推進。他認為此次將代孕脫鉤處理是正確決策，並強調代孕者的權益是最大的關鍵，不應該倉促立法。

    然而針對代孕脫鉤，部分藍白立委曾表達不滿，草案若經行政院審議通過，後續送交立法院，仍須由立委進一步審議。

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