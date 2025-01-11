台中擺脫最胖城市 六都第二瘦

台中市擺脫最胖城市，成為六都第二瘦城市。 （記者蔡淑媛攝）

2025/01/11 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕擺脫最胖城市！教育部體育署公布最新去年運動現況調查，台中市民過重或肥胖的民眾占三十八．四％，六都中僅次於台北市的三十七．六％，且低於全國平均三十九．六％，並較前年減少四．五％，大幅進步，衛生局長曾梓展表示，衛生局規劃減重相關活動有成，今年將擴大推動市民減重及規律運動活動，歡迎市民踴躍參加。

根據運動現況調查，六都中過重或肥胖民眾比例最高排名是高雄市（四十一．三％）居冠、新北市（四十％）次之、桃園市（三十九．八％）、台南市（三十九．七％）、台中市及台北市，台中市連四年居六都最胖城市，去年終於擺脫肥胖，成為第二瘦城市，去年調查中，全國最胖縣市則為雲林縣四十三．一％，最瘦是宜蘭縣三十六．六％。

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曾梓展表示，衛生局去年規劃推動減重相關活動，試辦一系列健康促進活動，從五月到十月，每個月針對不同族群從媽媽、上班族、青少年、爸爸、中壯年等，提供九六○位BMI達二十四的市民，可免費報名至國民運動中心及部分民營健身房運動，並且量測身體組成，了解自身狀況，同步搭配線上營養諮詢，藉由運動及飲食雙管齊下，達到減重效果。

曾梓展說，今年再接再厲持續健康瘦身，規劃搭配台中通APP，一日走路萬步可獲數位點數，以及報名衛生所減重活動贈禮券。

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