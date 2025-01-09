嘉縣年菜送暖 今年升級每份1200元

斗南年貨大街1月18、19日在斗南田徑場開賣。（記者黃淑莉攝）

2025/01/09 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府連續第十三年辦理「年菜送暖，溫馨我嘉」，活動累計捐助金額達三一一四萬元，造福一萬六千戶弱勢家庭，今年年菜每份由一千元調高至一千兩百元，也致贈每戶六百元及八百元紅包，縣長翁章梁昨代表受贈時表示，縣府同仁將於元月廿三日當歲末送暖志工，帶給一千五百個弱勢家庭愛與關懷。

今年「年菜送暖，溫馨我嘉」由九華山地藏庵、嘉邑行善團社福基金會、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄大士爺廟、阿里山茶葉生產合作社及福添福社會福利慈善事業基金會持續共同響應送暖活動，並提供每戶六百及八百元紅包，讓一千五百個弱勢家庭在春節歡喜過好年。

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地藏庵董事長黃俊森說，很多地方都有年菜送暖活動，嘉縣送年菜同時也推動「一日志工」，深入每戶弱勢家庭關懷慰問，不只是當郵差送年菜，還從基層帶回問題討論解決。

縣府社會局長張翠瑤說，考量食材成本增加，今年年菜每份升級到一千兩百元，年菜發送對象以老幼居多，包括京醬軟骨排、櫻花蝦米糕、蕈菇黑蒜全雞鍋、醬燒煨栗子雞等四道菜，軟嫰好入口又兼具美味，讓大家吃到滿滿的幸福。

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