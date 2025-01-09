公設民營 新豐松柏托嬰中心招生

松柏托嬰中心是新竹縣第8家公設民營托嬰中心。（擷取自新竹縣政府官網）

2025/01/09 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府再添一處公共托育據點！新豐鄉首間公設民營托嬰中心「松柏托嬰中心」即日起開放報名，預計收托四十名兩個月至兩歲嬰幼兒，十五日上午十點卅分舉辦招生說明會，二月三日正式收托。

新豐鄉在地出身的議長張鎮榮，考量新豐鄉年輕家庭越來越多，關心並提案建請縣府規劃提供公共托育服務，以減輕家長的負擔，協助更多家庭平衡工作與家庭生活。縣長楊文科表示，松柏托嬰中心是新竹縣第八家公設民營托嬰中心。

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社會處說明，松柏托嬰中心委託台灣聚焦兒童發展協會營運，位於新豐鄉松柏活動中心二樓，周遭環繞公園綠地。中心將分為三個班級，分別是二至七個月八名、八至十七個月十六名及十八至卅五個月十六名，托育時間為週一至週五上午七點卅分至下午五點卅分，並提供延托至晚上六點卅分服務。托育比例為一比四，確保嬰幼兒獲得充分照顧。

松柏托嬰中心優先收托設籍新竹縣弱勢家庭、原住民、發展遲緩或輕度身障兒童、手足或父母為身障、雙胞胎或三胞胎等特殊需求家庭八名。其次為中心員工子女四名，一般家庭則有廿八名名額。報名時間自即日起至一月十七日中午十二點，當日下午三點抽籤，並於松柏托嬰中心臉書公告錄取結果。

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