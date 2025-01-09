春節旅宿訂房率 苗縣連3年全國第一

大湖草莓進入產季，每逢假日吸引大批親子採草莓。（資料照）

2025/01/09 05:30

大湖草莓產季、泰安溫泉助攻 讓苗栗冬天旅遊暢旺

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節連假將屆，依交通部觀光署昨日最新統計，苗栗縣旅宿春節訂房五十八．二九％，全國最高，且連續三年全國第一。縣府文化觀光局認為，苗栗好山好水本就具觀光旅遊條件優勢，加上大湖草莓產季、泰安溫泉季助攻，讓苗栗冬季旅遊暢旺。

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訂房率苗栗近6成 全國平均不到4成

今年春節連假長達九天，不少國人選擇出國旅遊過年，相較之下國旅疲軟，依觀光署昨天的最新統計資料顯示，今年春節連假全國旅宿平均訂房率僅卅八．二一％，創下二○二二年疫情爆發後國旅最低紀錄。不過，苗栗縣今年春節連假訂房率五十八．二九％，全國最高，繼二○二三年春節訂房率七十．四四％及去年春節訂房率六十．七六％，連續三年全國第一。

縣府文觀局表示，苗栗縣位處台灣西部適中地理位置，交通便利，且縣內保有許多自然山林美景及登山步道，也有三義、南庄雙慢城的勝興車站、龍騰斷橋、老街等特色人文，且疫後國人更偏好大自然，因此，近年來逢連續假期，縣內旅宿訂房率也都是全國名列前茅，加上入冬後是大湖草莓產季、泰安溫泉旺季，再再促進縣內旅宿春節訂房率。

確保住宿品質 縣府稽查不法旅宿業

此外，立法院七日三讀通過《發展觀光條例》部分條文修正案，針對未依法取得執照或登記證而經營旅宿業及觀光遊樂業者，加重處罰金額，罰鍰從原先的「十萬元以上五十萬元以下」提高至「十萬元以上二百萬元以下」，並勒令歇業。同時，民宿業者未依法申請登記的罰款亦由「六萬元以上卅萬元以下」提升至「十萬元以上一百萬元以下」。

文觀局表示，縣府也將全面配合修正條文的施行，加強稽查，呼籲民眾投宿，應選擇合法旅宿，確保旅遊安全與住宿品質，建議可至「交通部觀光署旅宿網」查詢；也提醒業者務必依法申請登記，攜手打造苗栗縣優質旅宿品質。

泰安溫泉已有百年歷史，入冬後進入旺季，入住旅客增加。 （苗縣文化觀光局提供）

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