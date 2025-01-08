鹿谷151縣道測速桿 蟬聯南投「測速王」

南投舉發超速前三名測速桿

2025/01/08 05:30

在鹿谷通往溪頭等風景區必經道路 去年舉發13926件

〔記者張協昇／南投報導〕民眾注意了!南投縣警察局公布去年縣內舉發超速違規前三名的固定式測速照相桿，其中鹿谷鄉一五一縣道的測速桿，因設於通往溪頭等風景區必經路段，去年共舉發一萬三千九百二十六件超速違規，蟬聯「測速王」。春節即將到來，警方呼籲民眾返鄉、出遊務必小心駕駛，遵守交通規則，避免違規荷包失血，也確保用路安全。

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2、3名測速桿在中寮、竹山

警察局交通隊指出，去年縣內舉發超速違規件數前三名的固定式測速桿，依序為鹿谷鄉一五一縣道十．○七公里處測速桿一萬三千九百二十六件、中寮鄉一三九縣道四七．五公里處測速桿五千三百零一件及竹山鎮台三線二二七．七公里處測速桿四千一百一十三件。這三處測速桿，前兩處縣道速限均為時速五十公里、省道台三線的速限則為六十公里。

其中鹿谷鄉一五一縣道測速桿，因設於溪頭旅遊軸線聯外道，係前往國內知名避暑勝地溪頭自然教育園區、杉林溪生態度假園區及大崙山等風景區必經道路，車流量相當大，因此自二○二○年九月啟用後，一直是縣內舉發超速違規件數最多的測速桿。

去年全縣超速逾40公里舉發184件

此外，南投縣目前共有二十四處路口科技執法設備，其中埔里鎮中山路三段與大城路口的科技執法設備，也因位於市區交通樞紐，車流量大，去年共舉發一萬二千七百零四件違規，第二、三名則分別為南投市台十四乙線及南陽路口的四千一百六十三件，以及名間鄉台十六線及台三線路口的三千九百四十二件，絕大多數違規都是不依標誌、標線、號誌指示行駛。

警方指出，去年全縣也舉發一八四件超速四十公里以上的危險駕駛，其中最高時速達到一二一公里，依道路交通管理處罰條例四十三條規定，危險駕駛將處六千元以上、三萬六千元以下罰鍰，並記違規點數三點及吊扣汽車牌照半年，駕駛人切莫玩命飆車，以免害人害己。

南投縣鹿谷鄉151縣道10.07公里處的測速桿，去年共舉發超速違規1萬3926件，蟬聯「測速王」。（記者張協昇攝）

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