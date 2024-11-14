頭份塑膠廠3週燒2次 吃3罰單送辦

華夏海灣塑膠頭份廠膠布廠房，於十月十九日因機台起火引發大火，濃煙沖天。（民眾提供）

2024/11/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕華夏海灣塑膠公司頭份廠於三週內發生兩次火災，影響地區空氣品質，也造成周邊居民擔憂，縣議員陳永賢、蕭詠萱、廖秀紅三人於昨議會質詢要求縣府落實安檢，縣長鍾東錦也認為「發生兩次就肯定是人禍」。縣府環保局、消防局除依空氣污染防制法、消防法舉發三張罰單，最高可處五百九十萬元罰鍰，並將依公共危險罪嫌函送法辦。

議員要求苗縣府落實安檢

華夏海灣塑膠頭份廠塑膠布廠房，於十月十九日因機台起火引發大火，濃煙沖天，經消防人車六個小時灌救火勢撲滅，廠房付之一炬，燒毀面積三千六百平方公尺。不料，廠方於災後將燒毀廠房拆卸的廢材雜物堆置，又於十一月八日起火。

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陳永賢、蕭詠萱、廖秀紅於昨天議會總質詢，表示華夏海灣接二連三發生火災，不僅對環境造成污染，因廠內多化學物品，若發生爆炸，也讓周邊居民憂心住家安危，要求縣府落實相關安檢、稽查。

鍾東錦︰兩次肯定是人禍

鍾東錦也認為，同樣的災害發生一次是意外，但發生兩次就肯定是人禍，華夏海灣二次復燃，應予重罰，並強調，不管是調查需要，還是保險理賠問題，甚或廠房未妥善管理，及清運廢棄物等所導致的二次災害，該罰就罰，且要加重辦理，任何因為作業的延遲或廠商便宜行事，有損企業形象，因而增加居民安全風險，人命關天，不可輕縱。

消防局長匡夢麟表示，初步調查第一次火災疑因機具內保溫材吸附熱煤油，氧化後自然發火引燃的可能性較大，第二次疑因燃燒後原物料熱煤油等廢棄物未清除，再次發生火災。

最高可處590萬元罰鍰

環保局、消防局等相關人員已於十一日專案檢查，其中八日第二次火災致產生異味及粒狀污染物，依違反空污法可處十萬元到五百萬元罰鍰，另華夏海灣未主動提供相關搶救必要資訊，依消防法可處三萬元到六十萬元，及公共危險物品安全管理有缺失，可處兩萬元到卅萬元，並將依公共危險罪嫌函送法辦。

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