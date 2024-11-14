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終結高教治理亂象 教團、立委促修大學法

「大學法」廿年未大幅修改，問題叢生，民進黨立委范雲與教團呼籲教育部盡速提出修正草案。（記者田裕華攝）

「大學法」廿年未大幅修改，問題叢生，民進黨立委范雲與教團呼籲教育部盡速提出修正草案。（記者田裕華攝）

2024/11/14 05:30

〔記者楊綿傑、陳政宇／台北報導〕「大學法」迄今廿年未大幅修改，民進黨立委范雲、沈伯洋與多個教育團體直指大學亂象、產學合作與高教治理等，問題叢生，教育部應盡速提出修正草案。教團也呼籲，學生實習、產學合作屢傳損害學生權益情事，應訂定專法明確保障，教育部回應，產學合作已有相關規範辦法。

范雲表示，高教亂象包括教師被欠薪、外籍生淪為學工、學生被強制要求離開宿舍、學生會長在校內重要會議被限制言論等問題，廿年未修正的「大學法」早已過時。

長期關注教育改革的全國教師工會總聯合會、守護台灣教育平台、台灣青年民主協會和台灣一滴優教育協會等師生團體，也發聲要求修正「大學法」。

台學聯常務理事曾宣凱表示，跨校學生會過去八年一直倡議「大學法」修法，學生在校園決策中持續處於弱勢，盼盡速啟動高教改革。

應訂定專法保障實習權益

國教行動聯盟理事長王瀚陽則引用教育部統計說明，一一○至一一一學年度實習總計達三十四萬八七八六人次，但大專學生在校外實習期間的身分定位模糊不清，既非學生，也未被明確納入勞基法保障，應訂定「學生校外實習專法」，明確保障實習生勞動權益、強化職業安全與職災補償、設立勞動保護機制、健全申訴與監督機制。

教育部次長葉丙成提到，教育部訂有「專科以上學校產學合作實施辦法」，此辦法也規範學校辦理產學合作，應就教學及研究特色，配合校務發展進行整體規劃，且有專責單位針對研發成果歸屬及運用、風險管控等建立相關機制並據以辦理。

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