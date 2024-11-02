武德宮硬幣紅包 含300份金幣錢母

北港武德宮準備廿萬份兩元硬幣的小紅包及三百份金幣小紅包。其中金幣紅包混入硬幣小紅包內，本月起現場、網路點燈者均可優先獲得一份小紅包，明年新春間將定時發放，每位民眾有機會成為「金主」。 （北港武德宮提供）

2024/11/02 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港武德宮財神廟香火鼎盛，去年到訪人數超過八百萬人次，為讓廣大信眾分享財氣，明年農曆春節將會準備廿萬份兩元硬幣的小紅包，還有三百份純金金幣小紅包摻雜其中。前天廟方舉辦「純金錢母投置母庫」儀式，廟方表示，本月起現場、網路點燈者均可優先獲得一份小紅包，明年新春間將定時發放，每位民眾有機會獲金幣、成為「金主」。

武德宮主委林安樂表示，兩元硬幣小紅包中有兩枚全新的一元硬幣，因二的台語音發音與「利」相似，故紅包有「利」的意涵，廿萬份硬幣小紅包過爐後，盼可保信眾們財氣充盈。另外更有金幣小紅包，內含兩枚純金金幣，三百份總價值一百五十萬元，將會把金幣紅包混入硬幣紅包中送出。

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「純金錢母投置母庫」儀式由林安樂、立法院長韓國瑜、立委張嘉郡、北港鎮長蕭美文等人參與，眾人一同將金幣紅包混入兩元硬幣紅包中。

即日起點燈 可優先獲得一份小紅包

廟方表示，即日起現場和官網同步開放乙巳年點燈登記，凡點燈者均可優先獲得一份小紅包，明年新春期間也會定時發放，讓前來參拜的信徒們有機會成為「金主」，祈求新年燈亮運開、財運亨通。

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