台南米其林店家 攜手超商推鮮食

全家便利商店與台南米其林店家攜手推出首波四道聯名鮮食。（記者王姝琇攝）

2024/10/29 05:30

東坡肉便當、海鮮烘蛋燴飯、鮮蝦燴意麵、牛肉燥飯糰 明天全國上市

〔記者王姝琇／台南報導〕響應「臺南四百城市食力」計畫，台南米其林店家攜手全家便利商店推出首波四道聯名鮮食，將於十月卅日在全國上市，讓饕客們輕鬆就能品嚐到台南傳統美味。

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台南市二○二四《米其林指南》表現亮眼，總計獲得必比登推介卅一家、入選餐廳廿八家。全家便利商店與台南四大名廚強強聯手，推出四道聯名鮮食，包括筑馨居「東坡肉便當」、東香台菜海味料理「海鮮烘蛋燴飯」、錦霞樓「鮮蝦燴意麵」，以及阿村牛肉湯「牛肉燥飯糰」。

行銷台南飲食文化

市長黃偉哲昨日親頒獎狀恭賀二○二四《米其林指南》上榜店家，同時宣布台南米其林美食聯手全家超商進軍全國。他表示，盼藉由全家通路與行銷將台南飲食文化推薦給更多朋友，也期許未來有更多台南好物能與各界聯手，創造合作開展的可能。

觀旅局長林國華表示，首波聯名合作包括「東坡肉便當」，取自筑馨居招牌東坡肉，以特製滷汁將五花肉燉煮軟嫩入味，再以老滷筍乾搭配蒜炒青江菜，加上古早味油豆腐；「海鮮烘蛋燴飯」由東香台菜海味料理受歡迎的菜色海鮮烘蛋延伸，厚實蔬菜烘蛋搭配蒜味高麗菜、魷魚、蝦仁及花蛤，再淋上東香台菜獨家配方的燴汁。

「鮮蝦燴意麵」是錦霞樓主廚吳健豪由炒鱔魚意麵發想，使用鍋燒意麵加入蒜炒高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥、蝦仁等食材，搭配炒鱔魚意麵的醬汁，再淋上古早味烏醋；阿村牛肉湯隱藏版牛肉燥飯改良推出的「牛肉燥飯糰」，選用主廚特製中藥材滷製完美肥瘦比牛絞肉，夾進Q彈米飯中。

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，去年全家與台南合作推出鳳梨果乾搭配霜淇淋吃法，廣獲消費者好評，今年再度攜手台南四家米其林知名品牌，推出「臺南四百聯名鮮食」系列，慶祝「臺南四百」重要的歷史里程碑；也象徵全家與台南餐飲品牌聯手的重要突破，透過鮮食開發將台南美食推廣至全國，讓饕客們都能夠品嚐到精心打造的「台南．味」鮮食系列。

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