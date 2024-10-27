促進觀光 卓揆︰大型活動盡量移花蓮

全國環保志工群英會在花蓮舉行，來自22縣市志工聚集在花蓮縣立體育館。（記者花孟璟攝）

2024/10/27 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國環保志工群英會昨在花蓮登場，來自全國廿二縣市近二千名環保志工群聚花蓮，與會的行政院長卓榮泰、環境部長彭啟明說，行政院大型活動盡量在花蓮舉行，希望藉此幫助到花蓮。

行政院長卓榮泰昨連續趕場花蓮、台東參加活動與視察，上午十時抵達花蓮縣立體育館參加環保志工活動。

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全國環保志工群英會 2千人齊聚

前一天憲法法庭宣判國會擴權法案違憲，卓榮泰與地主花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁只有禮貌性握手，舞台區座位安排也是中央、地方「一邊一國」，傅徐夫妻檔座位在舞台右邊，卓榮泰、環境部長彭啟明排在左邊，現場幾乎零互動；雙方在面對媒體時，不約而同避答憲法法庭相關問題。

中央、地方官員 坐兩邊少互動

環境部「全國環保志工群英會全國賽」現場舉辦環保金頭腦、資源分類王、資源灌籃高手及新項目清掃接力賽等趣味活動，卓榮泰還在金頭腦比賽負責出題，與現場志工開心互動。

卓榮泰強調，行政院只要有機會，會把各種大型的活動移師花蓮舉辦，要讓全國民眾多多到花蓮來看看，也一起推動花蓮觀光，「徐縣長，我們行政院真的努力在做」。

他說，因應氣候變遷，行政院逐步落實賴總統「國家希望工程」八大施政目標，預計二○三○年之前各部落將陸續籌入九千億元預算加速推動，環保志工在台灣淨零轉型的路上扮演重要角色，目前全國已有超過廿萬名環保志工身體力行、帶動全民淨零轉型，多使用大眾交工具、少用一次性塑膠製品，落實到生活中，政府也在國家公共建設及民間建設，鼓勵使用綠色建材，希望台灣更快達到二○五○淨零轉型目標。

環境部長彭啟明也說，希望在場二千名志工都成為環境部長的分身，共同打造更美好的台灣。

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