地景藝術節壓軸 市場內演歌仔戲

「唐美雲歌仔戲團」在新化果菜市場進行「臺南400農漁地景藝術節」的壓軸演出，與攤商熱絡互動，人潮大爆滿。（記者吳俊鋒攝）

2024/10/27 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「臺南四○○農漁地景藝術節」昨天由唐美雲歌仔戲團在「全國最美青菓市」的新化果菜市場壓軸演出，在展售區內直接搭設舞台，還與攤商趣味互動，吸引爆滿人潮；現場發送一千三百份消費滿百的抵用券，以及週邊景點的門票優惠等好禮大放送，成功行銷地方觀光。

歌仔戲在市場內演出，戲團特地獻上充滿活力的《文化遊園》戲碼，演戲還搭乘電動搬運車巡禮市場，並讓蔬果攤商一起融入劇情，頗有意思；隨後，安童哥與孫悟空等角色也陸續登台，說、學、逗、唱，獲得滿場掌聲。

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這場歌仔戲讓表演區延伸至展售區的攤商業者，將傳統表演藝術帶入庶民生活，凸顯台南物產豐饒的一面，也透過故事敘述，呈現地方的文化歷史。

民眾在果菜市場內看歌仔戲的初體驗，感到新奇，許多鄉親提前卡位，現場座無虛席，甚至擠到兩側走道站著看戲，台南市長黃偉哲、副市長葉澤山也專程出席，與大家看戲同樂。

葉澤山說，新化果菜市場環境優質，貨品齊全，民以食為天，與人、地最有關聯的是農產品，且為日常生活一環，透過傳統戲劇，勾串出地方歷史文化別具意義。

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