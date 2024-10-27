為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    地景藝術節壓軸 市場內演歌仔戲

    「唐美雲歌仔戲團」在新化果菜市場進行「臺南400農漁地景藝術節」的壓軸演出，與攤商熱絡互動，人潮大爆滿。（記者吳俊鋒攝）

    「唐美雲歌仔戲團」在新化果菜市場進行「臺南400農漁地景藝術節」的壓軸演出，與攤商熱絡互動，人潮大爆滿。（記者吳俊鋒攝）

    2024/10/27 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「臺南四○○農漁地景藝術節」昨天由唐美雲歌仔戲團在「全國最美青菓市」的新化果菜市場壓軸演出，在展售區內直接搭設舞台，還與攤商趣味互動，吸引爆滿人潮；現場發送一千三百份消費滿百的抵用券，以及週邊景點的門票優惠等好禮大放送，成功行銷地方觀光。

    歌仔戲在市場內演出，戲團特地獻上充滿活力的《文化遊園》戲碼，演戲還搭乘電動搬運車巡禮市場，並讓蔬果攤商一起融入劇情，頗有意思；隨後，安童哥與孫悟空等角色也陸續登台，說、學、逗、唱，獲得滿場掌聲。

    這場歌仔戲讓表演區延伸至展售區的攤商業者，將傳統表演藝術帶入庶民生活，凸顯台南物產豐饒的一面，也透過故事敘述，呈現地方的文化歷史。

    民眾在果菜市場內看歌仔戲的初體驗，感到新奇，許多鄉親提前卡位，現場座無虛席，甚至擠到兩側走道站著看戲，台南市長黃偉哲、副市長葉澤山也專程出席，與大家看戲同樂。

    葉澤山說，新化果菜市場環境優質，貨品齊全，民以食為天，與人、地最有關聯的是農產品，且為日常生活一環，透過傳統戲劇，勾串出地方歷史文化別具意義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播