凱米襲花蓮 遭女兒牆砸傷男童甦醒

2024/08/26 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年七月廿四日凱米颱風襲台，花蓮一處頂樓加蓋違建的圍牆掉落地面砸中車輛，造成一死一重傷意外，其中受傷的七歲男童經過近一個月急救，終於恢復意識轉入普通病房。男童父親感謝慈濟醫院全力搶救及各界關心，希望情況繼續好轉。

男童父親馬爸爸說，兒子目前意識或互動、反應都慢慢好轉，後續還有神經修復、治療、復健和心理復原，事發至今許多人的溫暖、關懷與慰問，讓他感受到上帝的愛在自己跟兒子身上，如今應該回到平靜生活，希望大家持續為孩子禱告集氣。

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馬爸爸坦言，接下來的路會更辛苦，兒子因腦部受重創，腦神經需要修復、治療與復健，因手術過程有氣切，肺部也需要時間穩定，加上兒子可能還不知道媽媽已離開，好奇為什麼媽媽都沒來看他，心理部分也是一大挑戰，這段期間他都是二十四小時在醫院照顧兒子，感謝大家為他打氣，會持續陪伴兒子復健和休養。

擔任社工的馬先生在颱風登陸前，開車接下班的護理師太太，在中興路遭一棟五層樓建物頂樓違建磚牆掉落砸中車子，後座的太太當場失去生命跡象，七歲的兒子送醫急救，經慈濟醫院以中西醫並進方式積極治療，並挹注物理、藝術、音樂等資源，本月中可用眨眼、點頭、擊掌、握手、比手勢與他溝通。

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