長效針劑有助精神疾病控制 國衛院：降12％再住院風險

國衛院副院長陳為堅（右二）研究團隊分析，曾住院的思覺失調患者若定期使用長效針劑，可降低12％的再住院風險。（記者林志怡攝）

2024/08/10 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕精神疾病控制對患者與其家屬都是一大困難，近年政府與醫界大力推動「長效針劑」，希望幫助患者穩定控制病情、早日回歸社會。國衛院最新研究指出，曾因思覺失調症住院的患者，若在首次住院後定期使用長效針劑，與從未使用長效針劑者相比，可降低十二％至十三％的再住院風險。

現存精神疾病用藥可分為「口服」與「長效針劑」等二種形式，前者每天需服用一至四次，使用上較方便，但有患者不依醫囑服藥、影響病情控制的風險；後者則需每二週到三個月回診施打，可避免患者平時忘記或拒絕用藥，穩定控制病情。

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對於長效針劑的療效，國衛院副院長、神經及精神醫學研究中心主任陳為堅與其團隊，分析二○○四年至二○一七年間、曾住院的五萬餘位思覺失調患者，分為「未曾使用長效針劑」、「使用長效針劑但早期中斷」、「規律使用長效針劑」等組別，發現使用長效針劑且未早期中斷者，再住院風險較從未使用長效針劑者降低十二％至十三％。

針對這項研究，陳為堅表示，研究數據顯示規律使用長效針劑能更妥善的幫助個案穩定病情，呼籲照顧個案的醫療團隊多與個案、家屬溝通，並希望未來能就此提供醫療給付，把握機會使用長效針劑、穩定病情。

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