歌詩達郵輪莎倫娜號故障 3千多名旅客滯留日本沖繩

歌詩達莎倫娜號郵輪8日從基隆港出發，因機械故障3000多名遊客目前滯留日本沖繩，延至12日才能回到基隆港。（洪敦智醫師提供）

2025/04/11 12:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕歌詩達郵輪莎倫娜號因機械故障滯留在沖繩，船上有3536名旅客，船方已經宣布，昨晚船方緊急宣布確定要延後1天（12日）返回基隆港。據船上遊客表示，目前遊客已組成自救會有代表和船方協調退費等事宜。但原定今天要出發的航次則取消，有3000多名遊客中止遊程，有遊客很無奈「太扯了！請假都請好了，」還有遊客從高雄開車到北部，才知道取消行程，簡直氣壞了。

歌詩達郵輪莎倫娜4月8日自基隆港出發，4月9日靠泊在日本沖繩縣的那霸港，因船隻機械故障，船上3536名旅客至今還滯留那霸，今天的航次也宣布取消，2航次共影響7000多名遊客。

請繼續往下閱讀...

船上楊姓遊客表示，延後1才回台灣，工作會受影響，有人要提早搭機返台，但程序和費用都還在討論。遊客表示，延後1回台灣，會衍生新的費用，尤其住中南部的民眾；有慢性病患者帶的藥量只有4天，如果延後1天，量會不夠。

目前遊客組成自救會，和船長溝通退費，目前每人船方是提供50美金使用，還在協調中。

至於今天的航次決定取消，郵輪台灣社群湧入不少留言，遊客指臨時取消行程難以接受。還有遊客說，太扯了！全家滿心期待，請假都請好了，說取消就取消，「把我們當傻子嗎，難道不能改12到15日嗎？」另有遊客說「我們昨天已經從高雄出發到北部了，結果遊程取消！」

還有遊客表示，那麼大的郵輪公司船故障，應早點公告，卻要撐到最後壓線才公告，消費者措手不及，就用100美元來打發，這100美元是要有在船公司規定的時段內再次參加行程才有，消費者都要看船公司的臉色嗎？

歌詩達莎倫娜號昨晚緊急聲明，延後1天返回及取消下一航程的理由，是以安全為優先，同時提供美好的假期體驗。因船隻技術問題啟動修復程序。船舶12日抵達基隆港，比原訂計畫晚1日。11至14日的航程，因不可抗力因素被迫取消。原參加今天（11日）遊客可選擇改在6月25日至9月3日之間，同為4天行程的歌詩達莎倫娜號航程，艙房等級相同，並將提供每間艙房100美元的船上消費抵用金，表達歉意。若無法接受補償方案，可選擇取消此次航程退款。

滯留日本的遊客延後1天返回基隆港，遊客在船上組自救會要求退費。（楊姓民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法