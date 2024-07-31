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濁水溪沖走3輕航機 飛行場還泡在水裡

順風飛行場被凱米颱風帶來的豪大雨淹沒。（縣議員李俊諭提供）

順風飛行場被凱米颱風帶來的豪大雨淹沒。（縣議員李俊諭提供）

2024/07/31 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕網路紅人、前空軍F十六飛行員饒自強因投資醫美致富，二年前購買五架鯊魚機，承租濁水溪河川地作，打造五公頃的飛行場，但上週凱米颱風來襲，濁水溪河床大暴漲，沖走飛行場三架鯊魚機，整座飛行場還淹沒在水中，損失近六千萬元。

淹沒五公頃飛行場 整體估損失6000萬

饒自強斥資一億元購買五架鯊魚機，去年摔了一架，造成日本籍青年和台灣籍教練身亡，今年五月已完成所有理賠和善後，原本打算重新起飛，再圓彰化飛行夢，此次再流失三架，整個飛行場全毀，地方人士估計，二年燒了二億元。

七月廿六日凱米颱風來襲，濁水溪水位暴漲，淹沒整個飛行場，場內有三架鯊魚機被大水沖走，「順風飛行俱樂部」雖不願證實，但昨天已有農民在濁水溪發現鯊魚機的殘駭。

「順風飛行俱樂部」扎根彰化，承租五公頃的濁水溪河川地，開闢全國最大的合法飛行場，但成立不到一年即發生不幸，饒自強痛失飛行夥伴，輕航飛行夢首度遇到「逆風」。

縣議員李俊諭說，「順風飛行俱樂部」有通天的本領，可以承租廣達五公頃的河川地，但這裡平時是國軍砲兵部隊的訓練場，不適合作飛行場，其次，這次颱風證明，在濁水溪河川地作飛行場是「不堪一擊」，誰能保證下次還會不會有更大的颱風，一旦河水暴漲，整個飛行場就不見。

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