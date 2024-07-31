路見天坑 後龍建案勒令停工

後龍新建案旁出現天坑，縣府要求停工，除灌漿回填確保安全外，也將開挖勘查掏空下陷原因。（苗縣府提供）

2024/07/31 05:30

正在開挖地下室 路基掏空 側溝歪斜 緊急灌漿回填

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕凱米颱風過境後，台灣不少區域發生災情，苗栗縣政府於廿九日下午接獲後龍鎮公所通報，後龍鎮一處興建中的建築工地前道路出現一個長度約三．八公尺、寬一．五公尺、深○．八公尺的「天坑」，經派員檢視發現路基掏空，路面開裂與側溝歪斜。縣府已要求該建案立即停工，除灌漿回填確保安全外，也將開挖勘查掏空下陷原因。

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周邊空地 無其他建物受影響

縣府工商發展處表示，接獲後龍鎮公所通報，一處興建中建築工地前一二六縣道出現一個大坑，經派員到場測量該坑洞長約三．八公尺、寬一．五公尺、深○．八公尺，該處路基掏空，並有路面開裂與側溝歪斜情形，因周邊為空地，沒有其他建物受影響。

工商發展處指出，該建案於去年請領地上十五層、地下三層的集合住宅建造執照，目前正在開挖地下室興建中，初步評估應是因為開挖地下室，加上日前凱米颱風連日大雨，造成土壤鬆動流失，又有工地載運重車進出，致使路面坍陷。

透地雷達檢測 道路採點開挖

縣府為避免坑洞擴大，已發文勒令營造廠依建築法第五十八條規定即刻停工，坑洞先行以混凝土灌漿回填，也與中華民國大地技師公會派員至現場共同會勘，運用透地雷達檢測周邊地下情形，另承造商在鄰近道路每五公尺採點開挖，檢測土壤流失及相關公用事業管線是否有破裂現象及研議後續處理。

縣長鍾東錦於昨天縣務會議也關心此事，他指出地下樓層越多或為礫石層應施作連續壁，臨路側更應以連續壁保護，以免造成地基掏空，釀成天坑，要求工商發展處、水利處等單位研議討論，設立規範共同保障居民以及用路人的生命安全。

縣府表示，目前縣府已訂定「苗栗縣重大建築工程辦理施工計畫備查作業辦法」，後續將依該辦法令起造人向第三方專業技師公會審查施工計畫書並檢附道路改善（前、中、後）照片及相關文件，提報縣府辦理審核並完成改善後，再行辦理後續相關事宜。

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