新北河濱公園加速復原 今開放使用

颱風過後，新北市高灘處立即安排搶修車輛進駐河濱公園。 （新北市高灘處提供）

2024/07/27 05:30

三重海世界水樂園、新店陽光水樂園及汐止星際遊戲場 28日可戲水

〔記者翁聿煌、黃子暘、吳正庭／綜合報導〕凱米颱風逐漸遠離，新北市高灘地工程管理處優先復原主要通行道路及自行車道已開放通行，休憩設施陸續清理復原中，三重熊猴森樂園今天可以開放，三重海世界水樂園、新店陽光水樂園及汐止星際遊戲場戲水設施，預計廿八日開放戲水。此外，新北市交通局統計，全市有二一一座獨立式公車智慧站牌零件受損，在二週內可完成修復。

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高灘處指出，颱風離去後，園區內有路樹倒塌及淤泥，高灘處已完成堤外道、自行車道、跨堤陸橋、友善電梯以及道路路燈復舊作業。

三重熊猴森樂園今可入園

位於二重疏洪道的三重熊猴森樂園各項休憩設施已陸續復原，廿七日開放使用，但部份擺盪及旋轉設施需經專業廠商再次檢視確定安全無虞才會開放。

至於夏天受民眾歡迎的戲水設施如三重海世界水樂園、新店陽光水樂園及汐止星際遊戲場戲水設施，需清潔場地及設施運作前準備，預計廿八日開放戲水。

位於新店的浮筒橋自行車牽引道，因目前新店溪水位仍然高漲，水面流速快，且上游山區仍不時會有大雨暫緩復原，待水位下降至安全條件後即安排復舊，相關資訊也會隨時於高灘處官網公告。

公車智慧站牌2週內修復完成

交通局統計，全市有二一一座獨立式公車智慧站牌零件受損，以新店區、新莊區、土城區、中和區及五股區較多，廠商積極搶修中，但需要現場進行韌體更新，維修比較費工費時，大約二週內可完全修復，交通局已於故障站位張貼公告，並提供QR Code供候車民眾掃碼查詢公車動態資訊。

由於中南部災情嚴重，新北市水利局昨已出動抽水機與人力前往台南市、嘉義縣、彰化縣支援，市長侯友宜昨表示，已出動十二部抽水機具、十五部救援車等資源馳援，還有六十位特搜人員待命。

金門縣災害應變中心昨天表示，凱米颱風除對金門造成十三件路樹及屋損災情，未傳出停電及人員傷亡，未造成重大損失。因天候不佳，機場航班秩序大亂，小三通預計今天會恢復正常。

三重海世界水樂園預計28日開放戲水。 （新北市高灘處提供）

新北市河濱公園計有39棵路樹倒塌，進行清除復原。（新北市高灘處提供）

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