基於對等尊嚴、旅遊警示提升橙色／教部勸退 國立大學不去澳門招生

教育部。（資料照）

2024/07/26 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕海外聯合招生委員會辦理的「新生入學輔導會」活動，有十六所國、私立大學原訂本週末前往澳門，教育部認為，參與相關活動應基於對等尊嚴及安全，且港澳旅遊警示提升為橙色，迄未改變，對參展應審慎評估，勸退國立大學前往。

海外聯合招生委員會上個月發函邀請大專校院，報名參與本月廿七日至廿八日於澳門國父紀念館所舉辦的「澳門新生入學輔導會暨赴台升學嘉年華」，上週五已召開行前會，各校工作人員交流關於攤位位置、住宿、交通等資訊。

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海外聯合招生委員會總幹事、暨大副校長楊洲松表示，新生入學輔導會是招生活動的一環，旨在提供各校與當地錄取學生交流認識機會，促進學生來台就讀意願。

不過有鑒於國立大學過去曾因有「國立」字樣，至中國所屬地區辦展或交流曾「被改名」，甚至宣傳品內容不能出現「總統」、「僑生」、「教育部」等字樣，學校困擾於不受尊重。

國際司代理司長廖高賢昨日說明，大陸委員會已於六月廿七日調升中國大陸及香港、澳門旅遊警示為「橙色」燈號，赴港澳參加活動，應審慎評估參展人員安全及風險。

7所非國立大學如期前往

廖高賢並提到，考量香港、澳門舉行之高等教育展，應基於尊嚴、安全及順利等原則辦理，參展時國立大學名稱須以全銜方式呈現。據瞭解，原本參加該活動校數總共有十六所，但目前台大體系包括台大、台科大與台師大等學校已決定不前往，剩下七所非國立學校如期前往。

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