（苗栗）客庄古道樟之細路 公私協力推廣

客委會主委古秀妃（前排左二）出席台灣樟之細路協會成立大會，會中選出首屆理事長彭宏源（前排右二）。（記者彭健禮攝）

2024/07/24 05:30

協會成立 結合沿線9處工作站 致力開發遊程、維護步道、接待導覽

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「樟之細路」主、副線全長三百八十公里，經過桃、竹、苗、中四個縣市，為昔日西北麓山帶客家先民拓墾逐漸發展出來的路線串連而成。行政院客委會推動「樟之細路」為國家綠道，同時輔導地方人士於沿線成立九處工作站，從事遊程規劃開發、步道維護及接待導覽等，昨並宣告成立「台灣樟之細路協會」，期許結合公私之力，將「樟之細路」打造成世界知名的長途步道。

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主、副線全長380公里

台灣樟之細路協會昨在苗栗縣三灣梨鄉休閒農業區遊客服務中心舉行成立大會，客委會主委古秀妃也出席。桃竹苗中九個工作站夥伴齊聚，選出協會理、監事，首屆理事長則由大湖工作站的國立苗栗農工森林科退休主任彭宏源當選。

樟樹與茶葉貿易要道

古秀妃表示，「樟之細路」承載著客家人與原住民的拓墾歷史，是一條曾因樟樹與茶葉將台灣推上國際貿易康莊大道的重要古道，如今轉型為台灣最長的國家級自然步道，藉由協會成立，客委會期許與地方長期合作，將這條蘊藏著豐富的自然生態和人文景觀的文化步道，推展成世界知名的長途步道。

古秀妃也說，樟之細路是客委會台三線重要政策之一，令人感動的是，在地人願意站在第一線關心桃竹苗中的歷史發展，才有如今協會的成立，這也是公民意識的具體展現。

龍潭至東勢經4縣市

「樟之細路」北起桃園市龍潭三坑，南迄台中市東勢，連結桃竹苗中四縣市，以台三線為主，六十條主線中，竹苗地區就占了四十九條，最為密集，最北為桃竹交界的打牛崎步道，最南為苗中交界的白布帆古道。

彭宏源感謝古主委承接前主委楊長鎮的政策，支持樟之細路協會成立，也感謝千里步道協會的輔導，相信在官方支持、專業顧問、在地經營的合作下，樟之細路能夠發揚光大，也為永續經營奠定良好基礎。

彭宏源指出，未來台灣樟之細路協會連結桃竹苗區的九個工作站，協助步道維護、遊程規劃開發、導覽員培訓及國內外團體的接待等，使服務機能持續提升，在保存古道文化之際，進而帶動客庄步道經濟發展。

「樟之細路」為昔日客家先民拓墾發展出來的路線串連而成，6月曾辦「徒步嘉年華」。（退休校長朱勝泉提供）

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