屏東首推計程車共乘 2路線通車

2024/07/24 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣首推計程車共乘服務，兩條路線包括「屏東火車站—農業科技園區」、「東港碼頭—高鐵左營站」，昨天在屏東火車站舉行通車典禮宣布啟航。

高雄區監理所長李瑞銘表示，屏東農業科技園區有一百多家廠商進駐，吸引就業人口，成為重要產業聚落，園區內的夢幻湖泊與綠地相結合，加上春節期間舉辦熱帶農業博覽會，帶動觀光人潮；東港碼頭則是屏東縣往返小琉球重要交通樞紐，因離島觀光發展有成，遊客日益增加，交通需求不斷提高，新推出的計程車共乘營運服務，提供站點搭乘，兩條路線往返均為直達接送。

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共乘路線由台灣大車隊提供服務，車資以屏東縣共乘計程車費率計算分攤原則，「東港碼頭—高鐵左營站」線為單向，由東港碼頭至高鐵左營站，行車里程約三十七．九公里，一人一千元，二至五人按搭乘人數，每人均分車費。

「屏東火車站—農業科技園區」線為雙向服務，行車里程約八．九公里，一人三百元，二至五人按搭乘人數，每人均分車費，乘車資訊可洽台灣大車隊。

屏東監理站表示，每路線均有設置計程車共乘專屬站牌及計程車排班區，共乘計程車也有共乘識別Logo，歡迎有需要的民眾搭乘。

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