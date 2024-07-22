茂林野溪整治 保育人士為紫斑蝶請命

茂林紫蝶幽谷和墨西哥帝王蝶谷，並列為世界兩大越冬蝶谷。（茂管處提供）

2024/07/22 05:30

擔心施工粗暴破壞棲地 建議劃設生態景觀區 水利局：動工前已加強生態檢核

〔記者蘇福男、陳文嬋／高雄報導〕農業部農村水保署委託高雄市政府水利局進行茂林野溪整治工程，由於施工地點就在茂林區的紫斑蝶棲地，引發生態保育人士群起譁然，《消失的紫斑蝶》生態導演詹家龍昨批評施工開膛剖肚過於粗暴，高雄茂林應比照屏東霧台，劃設為自然人文生態景觀區，觀光、保育並不衝突。

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僅整治衝擊段邊坡

對此，水利局表示，茂林區姿沙里沙里道路旁野溪向源侵蝕，若未進行野溪整治，恐造成邊坡崩塌，農業部委託水利局代辦野溪整治工程，動工前已邀集紫斑蝶保育協會、美濃愛鄉協進會等研商，提升工程生態檢核為加強二級，並參照專家建議，落實迴避、縮小、減輕、補償原則。

詹家龍指出，茂林紫蝶幽谷和墨西哥帝王蝶谷，並列為世界兩大越冬蝶谷，每年冬季全台各地紫斑蝶群聚茂林，已成為傲視全球的自然景觀，絡繹不絕的遊客，茂林國家風景區管理處每年冬季舉辦「茂林紫蝶幽谷・雙年賞蝶系列活動」，吸引外國媒體實地採訪，已成為台灣發展國際觀光的重要資源。

他感嘆說，紫斑蝶棲地是生態敏感區，非不得已，應該維持原棲地樣貌，但生態旅遊發展二十年，政府單位竟在紫蝶幽谷開膛剖肚施工，即使工程迴避十一月至三月紫斑蝶棲息期，但「紫斑蝶的家牆壁被拆掉一塊，紫斑蝶還會再回來嗎？」詹家龍表示，全台原有三十多處紫蝶幽谷，目前僅剩三處，紫蝶幽谷是世界自然遺產，「人蝶應共存」，建議高雄茂林劃設為自然人文生態景觀區，觀光、保育並不衝突。

迴避南遷棲息期 9月完工

水利局指出，工程刻意迴避紫斑蝶十一月至三月南遷棲息期，於五月開工、九月底完工，縮小施工擾動範圍，僅針對野溪衝擊段邊坡進行整治，導入多孔隙生態植生槽作為護坡，既有過路水面改為地下排水箱涵，並乾砌石靜水池，讓紫斑蝶能有喝水的地方，工程九月底如期如質完工。

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