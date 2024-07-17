為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

立院朝野達成共識通過主決議／明年6月前 健保點值平均1點須達0.95元

立院昨通過主決議，要求衛福部在明年六月三十日前，達到健保點值平均一點○．九五元。（資料照）

立院昨通過主決議，要求衛福部在明年六月三十日前，達到健保點值平均一點○．九五元。（資料照）

2024/07/17 05:30

〔記者黃靖媗、林惠琴、邱芷柔／台北報導〕針對健保點值保障是否入法，朝野近來攻防不斷，立院朝野黨團昨達成共識，在不修法前提下通過主決議，要求衛福部在明年六月三十日前，達到健保點值平均一點○．九五元，以維護全國醫事人員權益。衛福部長邱泰源表示，已提出十七大項三百億元項目，三年逐步改公務預算支付，相信未來點值應可達醫界期望。

通過召開醫改會議等4項附帶決議

立院也通過四項附帶決議，包括要求行政院應召開跨部會醫療改革會議，提出具體改善方案及相對應期程；要求衛福部另訂或修訂相關法規，規範健保點值保障之範疇應優先用於提升醫事人員的薪酬待遇；要求衛福部針對指示藥退出健保給付擬定時程表，三個月內提交報告至立法院衛環委員會審議，以及要求衛福部應在一年內制定藥價調整機制，解決藥價差問題，逐步達成合理藥價。

台灣醫院協會等八大醫事團體昨聲明對立院表達謝意，雖然未入法與醫界期待有些許落差，但呼應總統賴清德對點值修法看法，且凝聚民意機關挺醫界共識及對行政機關監督。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，期望行政機關快找財源找方案，讓醫界感受到勞動環境優化、薪水待遇增加；台灣社區醫院協會理事長朱益宏肯定新政府在改善點值上的努力，但主決議要求的是總平均值○．九五元，他認為應保障每家醫院都達每點○．九五元，才能真正改善醫界待遇。

醫改會憂點值保底恐增加民眾負擔

醫改會執行長林雅惠則憂心，點值「保底」○．九五元恐使醫療院所服務衝量更惡化，健保會面臨更嚴峻處境，挹注公務預算或調漲保費都是增加民眾負擔。此外，若無配套措施，只是保障雇主，未必保障醫事人員合理待遇。

衛福部次長林靜儀坦言需增加七百多億費用，「是很大的挑戰」，目前盤點可調整使用經費連一半都不到，衛福部將努力找錢，但這些錢都是人民的錢，無法慷民眾之慨，希望醫療提供者、使用者及財務控管三方一起努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播