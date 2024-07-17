立院朝野達成共識通過主決議／明年6月前 健保點值平均1點須達0.95元

立院昨通過主決議，要求衛福部在明年六月三十日前，達到健保點值平均一點○．九五元。（資料照）

2024/07/17 05:30

〔記者黃靖媗、林惠琴、邱芷柔／台北報導〕針對健保點值保障是否入法，朝野近來攻防不斷，立院朝野黨團昨達成共識，在不修法前提下通過主決議，要求衛福部在明年六月三十日前，達到健保點值平均一點○．九五元，以維護全國醫事人員權益。衛福部長邱泰源表示，已提出十七大項三百億元項目，三年逐步改公務預算支付，相信未來點值應可達醫界期望。

通過召開醫改會議等4項附帶決議

立院也通過四項附帶決議，包括要求行政院應召開跨部會醫療改革會議，提出具體改善方案及相對應期程；要求衛福部另訂或修訂相關法規，規範健保點值保障之範疇應優先用於提升醫事人員的薪酬待遇；要求衛福部針對指示藥退出健保給付擬定時程表，三個月內提交報告至立法院衛環委員會審議，以及要求衛福部應在一年內制定藥價調整機制，解決藥價差問題，逐步達成合理藥價。

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台灣醫院協會等八大醫事團體昨聲明對立院表達謝意，雖然未入法與醫界期待有些許落差，但呼應總統賴清德對點值修法看法，且凝聚民意機關挺醫界共識及對行政機關監督。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，期望行政機關快找財源找方案，讓醫界感受到勞動環境優化、薪水待遇增加；台灣社區醫院協會理事長朱益宏肯定新政府在改善點值上的努力，但主決議要求的是總平均值○．九五元，他認為應保障每家醫院都達每點○．九五元，才能真正改善醫界待遇。

醫改會憂點值保底恐增加民眾負擔

醫改會執行長林雅惠則憂心，點值「保底」○．九五元恐使醫療院所服務衝量更惡化，健保會面臨更嚴峻處境，挹注公務預算或調漲保費都是增加民眾負擔。此外，若無配套措施，只是保障雇主，未必保障醫事人員合理待遇。

衛福部次長林靜儀坦言需增加七百多億費用，「是很大的挑戰」，目前盤點可調整使用經費連一半都不到，衛福部將努力找錢，但這些錢都是人民的錢，無法慷民眾之慨，希望醫療提供者、使用者及財務控管三方一起努力。

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