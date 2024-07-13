為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

毛昭川醫師日式故居 變身民宿

迴廊可觀賞戶外庭院、休息閒聊。（記者楊金城攝）

迴廊可觀賞戶外庭院、休息閒聊。（記者楊金城攝）

2024/07/13 05:30

〔記者楊金城／六甲報導〕六甲望族毛昭川醫師的故居「川宅1936」，是棟八十八年歷史的日式建築，最近成為六甲區第一家民宿，屋內保存毛昭川看診的桌椅、舊家具等物品，入住有如閱讀老屋故事，感受特別。

88年歷史建築 滿滿懷舊風格

吳姓屋主不忍川宅拆除，六甲歷史建築又少一棟，六年前向六甲恒安宮媽祖請示，竟連擲出九個聖筊後決定買下，三年前出資二百多萬並申請文化局補助老屋修繕竣工，開放戶外教學、民眾預約參觀。

吳姓屋主說，老宅見證六甲發展史，為推廣更多人愛上老屋，決定將「川宅1936」經營民宿。

六甲區長陳啓榮推薦說，近百年老宅變成民宿的例子罕見，有助發展六甲觀光，希望吸引遊客搭配六甲老宅、埤塘步道、老樹、裝置藝術、美食等觀光地圖到六甲深度旅遊。

川宅是棟木構和RC建築的日式房子，西元一九三六年完工，也有老照片佐證可能於一九二四年落成，屋主仍取名「川宅1936」。

屋內保留座敷、次間、女中室、應接室、迴廊和浴室、廚房，木質地板和榻榻米，充滿日式懷舊風，戶外有日式庭園，讓人享受悠閒的時光，只採整棟包租。

毛昭川的父親毛維麟是日治時期六甲庄長，毛昭川留日取得醫師資格後回鄉開起外科診所，毛昭川曾任台南縣議員，其三個兒子也都是醫師，毛昭川的姐姐、妹妹各嫁給知名的台南鹽分地帶文學家、醫師吳新榮、「烏腳病之父」王金河醫師，影響後世深遠。

六甲望族毛昭川醫師的故居「川宅1936」變成六甲第一間民宿。（記者楊金城攝）

六甲望族毛昭川醫師的故居「川宅1936」變成六甲第一間民宿。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播