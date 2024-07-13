奧、帕運國手 新北市府贈134萬鼓勵金

新北市共十二位奧運、帕運選手出賽，新北市長侯友宜昨到高雄市的國訓中心為他們加油打氣。（新北體育局提供）

2024/07/13 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕巴黎奧運將在七月廿六日至八月十一日舉行，帕運接續在八月廿八日至九月八日舉行，新北市共有十二位奧運、帕運選手，市長侯友宜昨前往高雄市的國家運動訓練中心，利用訓練的空檔時段鼓勵選手與教練。侯友宜致贈一三四萬元鼓勵金為國手打氣，也播放國手的親友祝福影片，期許國手在巴黎展現最佳狀態。

體育局長洪玉玲表示，新北市十二位選手包含三度叩關奧運的「柔道女王」連珍羚、網球選手詹詠然及詹皓晴、四度進軍奧運的射箭選手「雷母」雷千瑩、東京奧運銀牌射箭選手湯智鈞、奧運新秀射箭選手戴宇軒、杭州亞運銅牌「體操精靈」丁華恬、東奧銅牌舉重選手陳玟卉、東奧銅牌跆拳道選手羅嘉翎、四度征戰奧運的「新北桌球一姐」陳思羽、杭州亞帕運金牌桌球選手陳柏諺，還有正在南韓集訓的「亞洲拳后」林郁婷。

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此外，射箭教練劉展明、體操教練蔡恆政、舉重教練黃達德、跆拳道教練劉聰達、拳擊教練曾自強及帕運桌球教練魏君達也一起參與昨日活動。

侯友宜說，選手和教練長年征戰國外，回國就在國訓中心集訓，一定很想家，盼親友打氣的溫馨短片可以成為國手團強力後盾；他也勉勵國手，要堅持不懈努力練習，出國比賽要承受高風險、高壓力，感謝教練辛勞付出與陪伴。

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