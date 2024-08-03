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屏市模範父親表揚 拍貼機讓爸爸與親友搞怪合照

屏東市模範父親表揚，102歲的趙振興出席接受市長表揚。（記者葉永騫攝）

屏東市模範父親表揚，102歲的趙振興出席接受市長表揚。（記者葉永騫攝）

2024/08/03 16:29

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市今天舉辦模範父親表揚典禮，表揚64位模範父親，市長周佳琪表示，爸爸是家庭的支柱，把家人當成自己的驕傲，期勉所有子女孝順父親，抽空多陪伴父母親，現場也安排了拍貼機，讓父親和親友能夠一起搞怪合照，場面熱鬧溫馨。

今年的模範父親表揚典禮，屏東市公所特別設置了流行的「客製化拍貼機」，讓許多平日看起來有些嚴肅的父親，也能和家人一起留下可愛俏皮的模樣，親子一起拍照，看看兒子像不像爸爸，這次共有64位模範父親在親友團的陪同下上台領獎，市長周佳琪除了和模範父親一起同合照留影外，也特地準備「良父楷模」的客製化高梁酒紀念禮品致贈給每位獲獎父親。

周佳琪表示，每個家庭因為有爸爸的付出，才讓子女有更好的生活與成就，不管是消防員、警察，更有高齡近百歲的空軍退役父親，每位模範父親的事蹟都足為典範，值得嘉獎肯定，他們以行動展現父愛，為子女和家庭奉獻，是家庭和社會的重要支柱，希望大家平時能多抽空陪伴父母親，「愛要即時」，祝福每一位父親健康幸福，父親節快樂。

模範父親當中最年長者，是來自空翔里，身分證是96歲，但實際是102歲的趙振興，他為空軍上校退役，一生將青春歲月奉獻國家，盡心盡力為家庭、為子女創造充滿愛與安全感的成長環境，3名子女們卓然有成，成為社會上的棟梁。

趙振興的兒子趙玉林表示，父親獲獎，全家都與有榮焉，強調爸爸一直從事軍旅生活，努力為家庭操持、付出，希望父親能繼續健康百歲。趙振興則表示自己能獲得模範父親的榮耀，相當開心，也為他的人生留下美好且珍貴的回憶。

客製化拍貼機讓親子、親友玩得很快樂。（記者葉永騫攝）

客製化拍貼機讓親子、親友玩得很快樂。（記者葉永騫攝）

屏東市模範父親表揚，上百位親友到場觀禮現場相當熱鬧。（記者葉永騫攝）

屏東市模範父親表揚，上百位親友到場觀禮現場相當熱鬧。（記者葉永騫攝）

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