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南市53位模範父親獲表揚 百歲柳朝鳴家族出動20多人

53位台南市模範父親接受表揚。（記者楊金城攝）

53位台南市模範父親接受表揚。（記者楊金城攝）

2024/08/03 15:00

〔記者楊金城／台南報導〕「最讚我爸」，台南市今天（3日）舉辦父親節感恩表揚活動，市長黃偉哲頒獎表揚53位台南市模範父親，下營區百歲人瑞柳朝鳴是最年長得獎者，家族出動20多人分享喜悅。

黃偉哲表示，爸爸就像屋頂，為全家人遮風擋雨，還要負擔家計及子女教養責任，和母親一樣偉大，為人子女感恩爸爸就要大聲說出來，表達對爸爸的愛和感謝。

黃偉哲並與100歲的最高齡「晶鑽爸爸」柳朝鳴、台南市社會局局長盧禹璁啟動感恩焦點儀式，升起「爸爸節快樂」布條為表揚活動揭開溫馨序幕。

台南市模範父親表揚包括照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「勇者爸爸」王武昭等8位；替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」王義家、傅平堯、鄭天泉；秉持原住民族傳統教養子女的「原住民Ama（阿瑪/爸爸）」潘建良、吳中光；家庭遭受變故及困境，刻苦持家及自強不息的「自強爸爸」凃健一；教養子女並對國家社會發展有貢獻的「晶鑽爸爸」翁振興等39位。

最高齡的人瑞「晶鑽爸爸」柳朝鳴行動尚可，在家人細心照料下精神奕奕，他認為人生最珍貴的價值，就是知足常樂，樂觀開朗，成為模範父親的典範。

唯一一位的自強爸爸凃健一，在妻子早逝後，以自立自強的堅忍精神，照顧和教養2名女兒，強韌的生命力令人佩服。

會場另設置「創意棚拍區」，由專業攝影師為獲獎爸爸和全家人記錄美好時刻，留下難忘又具紀念性的父親節回憶。

台南市長黃偉哲（前左二）與100歲的最高齡「晶鑽爸爸」柳朝鳴（前左一）等人啟動父親節表揚感恩焦點儀式。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（前左二）與100歲的最高齡「晶鑽爸爸」柳朝鳴（前左一）等人啟動父親節表揚感恩焦點儀式。（記者楊金城攝）

台南下營區百歲人瑞柳朝鳴（前右二）是南市模範父親最年長得獎者，家人分享得獎喜悅。（記者楊金城攝）

台南下營區百歲人瑞柳朝鳴（前右二）是南市模範父親最年長得獎者，家人分享得獎喜悅。（記者楊金城攝）

台南市「勇者爸爸」李宗霖（前右）。（記者楊金城攝）

台南市「勇者爸爸」李宗霖（前右）。（記者楊金城攝）

台南市「大樹爸爸」王義家與家人在創意棚拍區合影最美好的回憶。（記者楊金城攝）

台南市「大樹爸爸」王義家與家人在創意棚拍區合影最美好的回憶。（記者楊金城攝）

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