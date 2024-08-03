新北五股辦桌宴請模範父親 親友團比讚、比愛心、振臂歡呼樣樣來

原住民族模範父親比出超人手勢。（記者董冠怡攝）

2024/08/03 14:55

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市五股區今天在觀音市民活動中心舉辦餐敘，席開多桌，並以「超人」為主題，邀請21名「模範父親」及其家人上台接受表揚，得獎的爸爸們身著超人披風、圍裙，畫面十分逗趣，而且子孫滿堂，眾人一同比讚、比愛心，有的模仿超人、有的振臂讚聲助陣，讓人看了會心一笑。

隨緣慈善基金會理事長陳春宏今年獲選五股里的模範父親，五股里長陳蔡燕女表示，里內長期以來提供急難救助，至今幫助約200餘個家庭，而且多為社會邊緣人，或是邊緣人中的邊緣人，陳春宏在里內巡守隊服務近20年，平時熱心公益，之前一名外籍人士腳受傷但無健保，醫藥費高達13萬元，除了提供急難救助金3萬元，陳春宏帶領的基金會聞訊也阿莎力地幫忙，最後募到10萬元，解決燃眉之急。

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陳春宏受訪時靦腆地說，「我是代表所有的爸爸領這個獎，大家都很辛苦也很努力」，並指里長提到的10萬元，主要是理念、作法獲得會員認同，所以短時間內就能湊到錢。

談到其他印象深刻的善舉，陳春宏提到，兩名還在唸書的孩子，家逢變故，父母都已不在，難以負擔學費，因此於LINE群組發動募款，並在民代協助下，每個月提供5000元生活費。他認為，要替需要者解決問題，而不是給了一筆錢後就再也不管，這樣不行。

隨緣慈善基金會理事長陳春宏（左）、五股里長陳蔡燕女（右）合影。（記者董冠怡攝）

模範父親與家人合影。（記者董冠怡攝）

模範父親與家人合影，家屬們氣氛很嗨，下台前還振臂歡呼讚聲。（記者董冠怡攝）

五股區模範父親表揚在活動中心餐敘。（記者董冠怡攝）

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