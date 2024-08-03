宜蘭老船長捐腎救女續命 高齡92歲獲頒模範父親

高齡92歲退休老船長藍昔我（中）獲頒宜蘭縣模範父親，4代同堂見證，讓他開心比讚。（記者王峻祺攝）

2024/08/03 12:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天舉行模範父親表揚大會，共計14人獲獎，高齡92歲退休老船長藍昔我，捕魚長達半世紀，出海每遇危難之際，只要想起岸上家人的等候，就成為他拚贏大浪的力量，60歲時更捐腎救女，自此成為里鄰一段佳話。另一名82歲模範父親胡富金，頒獎前夕逝世，由媳婦代為領獎，感念養育之恩不留遺憾。

早年住在龜山島的藍昔我，15歲登船捕魚，打拚20年才當上船長，與妻子育有3男1女的他，回想過去因捕魚和家人聚少離多，犧牲共享天倫時光，總抱持愧歉之意，還好子女體恤，長大後雖未承接衣缽，仍各自事業有成。

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藍昔我在60歲時，得知30歲女兒藍春月因妊娠糖尿病，導致產後急性腎衰竭，救女心切的他執意捐腎給女兒續命，所幸也配對成功，當時藍春月不忍老父年邁必須開刀取腎，影響健康而拒絕，但受父親「要她好好活著照顧襁褓嬰兒」的一席話感動，最終落淚點頭。

藍昔我說，天下父母心，疼惜子女為他們付出生命也沒關係，只希望家人平安健康就好，感謝在他高齡92歲時還能獲頒模範父親，看著子孫滿堂相當幸福。65歲藍春月分享，謝謝爸爸當初捐腎，讓她也能伴隨子女長大，慶幸多年來父親一直康健，得以孝順、報答他。

一生顧家、護家的藍昔我，退休後將船賣掉，積極投入社區公眾事務，不僅清潔里內巷弄街道，還擔任蘇澳南天宮及老人會義工，深受里鄰讚揚，模範父親表揚會上，4代同堂見證，讓他開心比讚露出燦爛笑容。

不過，在獲頒縣模範父親的14人中，有1人來不及親自領獎。82歲胡富金與妻子拉拔2子1女長大，60多歲時接連面對喪妻及次子、次媳離世之痛，仍扛起照顧孫子女直至幼兒園重任，後交由長子及長媳收養，原計畫今天出席活動，卻於上月中因病逝世，因此由長媳代為受獎，感念父親為家庭奉獻一生的偉大。

獲頒宜蘭縣模範父親的92歲藍昔我捐腎給女兒續命。（記者王峻祺攝）

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