基隆表揚模範父親與好人好事代表 殷正洋獻唱經典老歌

基隆市政府表揚模範父親及好人好事代表。（記者盧賢秀攝）

2024/08/01 21:35

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市今天表揚模範父親與好人好事代表，市長謝國樑向得獎者表達敬意，今年改在基隆表演藝術中心演藝廳辦表揚活動，並舉辦公益演唱會，邀請「三金歌王」殷正洋等人獻唱，得獎者、眷屬和民眾感受溫馨快樂。

基隆市政府今天表揚7行政區、原住民族、客家族群推薦的模範父親、好人好事代表共18人。受表揚模範父親為原住民族許建誠、客家族群彭成章、中山區王旻霖、中正區林文雄、信義區徐至剛、七堵區薛銘杰、安樂區陳善煜、仁愛區鄭基榮、暖暖區翁樹藤。

請繼續往下閱讀...

其中中山區模範父親王旻霖已近百歲最年長，最年輕的模範父親是撫育2名身障女兒的暖暖區模範父親翁樹藤。

好人好事代表有原住民族陳桃花、客家族群余育騰、仁愛區劉廖信妹、中山區陳簡月卿、暖暖區沈德成、安樂區陳月琴、信義區徐玲弟、七堵區李榮華、中正區郭高標。

謝國樑說，他也身為父親，更了解為人父的辛勞，接受表揚的模範父親全心為家庭付出，令人感動與佩服。謝國樑也感謝受表揚的好人好事代表，默默為社會奉獻，兩種獎項都值得大家學習及尊敬。

演唱會由金鐘獎、金鼎獎及三度金曲獎三金歌王殷正洋領軍，民歌王子王瑞瑜、李明德，軍中情人周子寒、魯冰花主唱人曾淑勤等人，帶來多首動人經典老歌，與現場民眾度過溫馨的時光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法