為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

基隆表揚模範父親與好人好事代表 殷正洋獻唱經典老歌

基隆市政府表揚模範父親及好人好事代表。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府表揚模範父親及好人好事代表。（記者盧賢秀攝）

2024/08/01 21:35

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市今天表揚模範父親與好人好事代表，市長謝國樑向得獎者表達敬意，今年改在基隆表演藝術中心演藝廳辦表揚活動，並舉辦公益演唱會，邀請「三金歌王」殷正洋等人獻唱，得獎者、眷屬和民眾感受溫馨快樂。

基隆市政府今天表揚7行政區、原住民族、客家族群推薦的模範父親、好人好事代表共18人。受表揚模範父親為原住民族許建誠、客家族群彭成章、中山區王旻霖、中正區林文雄、信義區徐至剛、七堵區薛銘杰、安樂區陳善煜、仁愛區鄭基榮、暖暖區翁樹藤。

其中中山區模範父親王旻霖已近百歲最年長，最年輕的模範父親是撫育2名身障女兒的暖暖區模範父親翁樹藤。

好人好事代表有原住民族陳桃花、客家族群余育騰、仁愛區劉廖信妹、中山區陳簡月卿、暖暖區沈德成、安樂區陳月琴、信義區徐玲弟、七堵區李榮華、中正區郭高標。

謝國樑說，他也身為父親，更了解為人父的辛勞，接受表揚的模範父親全心為家庭付出，令人感動與佩服。謝國樑也感謝受表揚的好人好事代表，默默為社會奉獻，兩種獎項都值得大家學習及尊敬。

演唱會由金鐘獎、金鼎獎及三度金曲獎三金歌王殷正洋領軍，民歌王子王瑞瑜、李明德，軍中情人周子寒、魯冰花主唱人曾淑勤等人，帶來多首動人經典老歌，與現場民眾度過溫馨的時光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南仁德表揚模範父親及鑽石婚 老夫妻重溫交杯酒
2024/07/28 20:20

台南仁德表揚模範父親及鑽石婚 老夫妻重溫交杯酒
照顧寄養童19年 巴慶祥獲東屏模範父親
2024/07/29 05:30

照顧寄養童19年 巴慶祥獲東屏模範父親

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
照顧寄養童11年並收養她 寄養爸爸巴慶祥獲屏東縣模範父親
2024/07/28 14:09

照顧寄養童11年並收養她 寄養爸爸巴慶祥獲屏東縣模範父親
嘉義太保表揚模範父親、好人好事 市長鄭淑分：感謝為社會付出
2024/07/28 21:59

嘉義太保表揚模範父親、好人好事 市長鄭淑分：感謝為社會付出

稀有六字頭！ 這案與百萬房價區一線之隔
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播