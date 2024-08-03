「八月盛夏禮 頌慈父恩」澎湖縣模範父親代表表揚

澎管處長洪志光父親洪文達，當選今年澎湖縣模範父親。（記者劉禹慶攝）

2024/08/03 11:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕8月是感恩的季節！父愛入山，澎湖縣政府今（3日）在澎湖福朋喜來登酒店國際宴會廳舉辦「八月盛夏禮 頌讚慈父恩」-模範父親代表表揚大會暨聯誼活動，20位來自5鄉1市的模範父親，齊聚一堂接受表揚，縣長陳光復、馬公市長黃健忠、白沙鄉長宋萬富、西嶼鄉長李添進、議員許國政等人都到場祝賀。

今年澎湖縣20位模範父親，分別是羅新惠、謝守仁、洪文達、陳清榮、林勝常、黃天才、洪頂文、辛茂林、郭文忠、劉文端、郭開戰、邱華文、陳清棋、蔡連富、蔡文修、盧天和、鄭明和、高榮豊、許烏見、夏武志，其中最年長的是93歲的羅新惠，年紀最輕的是65歲的夏武志。

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模範父親是人生至高的榮耀，因此澎湖縣政府特別準備紅地毯，讓模範父親們逐一走過紅地毯，享受人生高光的一刻，澎湖縣長陳光復特別在另一端迎接，同時安排子女們為父親奉茶，表達最高敬意。澎管處長洪志光父親洪文達也是今年模範父親，也上台分享父親的榮耀。

陳光復表示，在這所有父親共同的節日前夕，為人子女的我們，應懷著感恩的心，向父親說聲“88”節快樂，也提醒旅外遊子莫忘在這天打通電話回家，向默默付出的爸爸說聲：「嗨！老爸，謝謝您！父親節快樂」。同時陳光復也透露自己升為外公的身份，遠嫁日本的女兒為其增添外孫家族成員，是最佳的父親節禮物。

模範父親表揚前，子女先以奉茶禮表達對父親的愛。（記者劉禹慶攝）

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