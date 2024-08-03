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中市府表揚400名模範父親 特地安排兩個攝影棚與盧秀燕合照

台中市長盧秀燕在市政大樓集會堂表揚29區模範父親。（記者廖耀東攝）

台中市長盧秀燕在市政大樓集會堂表揚29區模範父親。（記者廖耀東攝）

2024/08/03 16:04

〔記者黃旭磊、廖耀東／台中報導〕台中市長盧秀燕今天下午在市政大樓集會堂表揚29區400名模範父親，並一一合影。盧秀燕說，阿爸像沈默的山、也像遼闊的海，對家庭關愛永不止境。 

台中市29區公所從7月起相繼舉辦模範父親表揚，共表揚超過700名模範父親、致贈「宏揚父德」獎牌後，社會局舉辦「模範父親與市長有約」合照活動，盧秀燕到市政大樓4樓與李人生、北區模範父親陳天汶（80歲）及潭子區吳德富（82歲）振臂高呼「超人你好棒」，感謝在場父親像超人一樣支撐家庭。

盧秀燕說，父愛如山，爸爸是我們的靠山，爸爸的愛也像大海一樣無盡，有的爸爸會比較擅長說話，有的比較沉默，都是珍貴的愛，呼籲民眾爸爸在的時候要好好照顧爸爸。

盧秀燕提及，要跟400個爸爸合影「從白天拍到快晚上的傍晚」，隨即趕到隔壁會場問候市民，社會局安排兩個簡易攝影棚，新社、大甲、潭子、烏日及南屯等各區家庭依序就位，盧秀燕則在兩棚間移動合照。

新社區百歲李人生左腳是義肢，盧秀燕並未發現，李人生三子表示，爸爸年輕時是日治時代新社村幹事，每天拿鋤頭種菜瓜、沿途唱客家山歌，常參加東勢老人會歌唱賽非常快樂，現在是五代同堂享受人生。

烏日區農會總幹事張漢強父親張永田、稽核部主任楊崇賓父親楊義國及信用部主任黃厚榮獲選模範父親，張漢強說，老爸付出不求回報最耀眼，每天都感受到「滿滿愛的父能量」。

台中市長盧秀燕連續與4010名模範父親合影，從下午拍到傍晚。（記者黃旭磊攝）

台中市長盧秀燕連續與4010名模範父親合影，從下午拍到傍晚。（記者黃旭磊攝）

盧秀燕與百歲人瑞李人生（左2）振臂高呼「超人你好棒」。（記者廖耀東攝）

盧秀燕與百歲人瑞李人生（左2）振臂高呼「超人你好棒」。（記者廖耀東攝）

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