忍病痛工作獨力養育子女 竹縣身障原民陳志強當選模範父親

新竹縣模範父親表揚活動今天上午舉行，會中表揚13鄉鎮市模範父親代表，縣長楊文科（末排右三）感謝所有偉大的父親守護家庭、貢獻社會，祝福爸爸們：「父親節快樂！」 （記者廖雪茹攝）

2024/08/03 15:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉原住民陳志強，雖然長期洗腎，經常嚴重抽筋，仍忍著身體的疼痛，從事鐵工和砍竹子等臨時工，照顧母親並獨力扶養一雙子女，盡其所能給予子女最大的支持，在堅強的靠山下，子女分別在棒球和彩妝領域表現優秀，這位偉大的爸爸今年也榮獲新竹縣「給力爸爸」模範父親！

新竹縣模範父親表揚活動今天上午在縣府3樓第2會議室舉行，會中表揚13鄉鎮市模範父親代表，縣長楊文科頒贈表揚匾額、琉璃獎座及禮品，感謝所有偉大的父親守護家庭、貢獻社會，祝福爸爸們：「父親節快樂！」

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社會處表示，39歲的陳志強先生為五峰鄉泰雅族，領有第六類極重度身障證明，婚後育有1子1女，但女兒6個多月大時離婚，孩子由他撫養，同時要照顧61歲母親。陳先生原從事鐵工，因長期洗腎血管鈣化且雙手皆已裝置透析廔管、無法過於出力，兩年前無法繼續做鐵工，但為了撫養子女，除接受縣政府低收入戶生活補助外，他忍受身體不適，於五峰山區從事資源回收、砍竹子、拔草、種生薑等臨時工作。

陳志強洗腎後經常嚴重抽筋，但他都獨自忍受，不讓子女知道。兒子是高中青棒隊成員，曾獲2021年全國青少棒錦標賽打點獎及2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽打擊獎第3名；女兒就讀高職一年級美容科，已考取美容丙級技術士證，學業成績優異，曾獲iVogue國際設計大賽彩妝比賽第四名，現當工讀生分擔家計。

縣府也表揚兩位「魔力爸爸」。其中，陳勇明偕妻於2013年投身寄養家庭服務，接受家扶中心職訓並通過審查後，翌年開始照顧政府安置的孩子，迄今共照顧過11名寄養孩子，其中有3名嬰兒在他的細心呵護下茁壯，讓他成為寄養界的「超級奶爸」。此外，他也參與家扶認養經濟困頓的孩子就學，用最大的耐心傾聽、陪伴，讓他們感受到家庭的溫暖，盼透過教育來改變孩子們的命運。

被親友稱呼「萬能先生」的王首民，凡事都能使命必達，不管有多困難的事情都會向其挑戰學習。在妻子任職的身障者機構，曾委託他建造廁所，雖不曾碰過，他卻完成任務；在妻子提議下王首民擔任身障寄養家庭，將寄養童當作自己的孩子照顧，就學、飲食、休閒娛樂皆親力親為，偕妻享受再次擔任爸爸媽媽的天倫之樂及家庭溫馨。

社會處表示，除了上述3位，新竹縣榮膺模範父親名單如下：竹北市87歲戴國清先生、83歲王春來先生、竹東鎮82歲涂嘉峰先生、關西鎮74歲周廷珍先生、新埔鎮69歲劉明淦先生、新豐鄉70歲林文魁先生、湖口鄉82歲廖廷俊先生、北埔鄉81歲蕭榮吉先生、芎林鄉72歲鄭易春先生、寶山鄉74歲余宗禧先生、橫山鄉89歲曾阿枝先生、峨眉鄉80歲李文和先生、五峰鄉77歲陳水土先生、尖石鄉56歲林清忠先生、以及75歲葉光政先生、87歲楊玉明先生。

新竹縣五峰鄉原住民陳志強（左二），盡其所能給予孩子最大的支持，今年榮獲新竹縣「給力爸爸」模範父親！ （記者廖雪茹攝）

被親友稱呼「萬能先生」的王首民（左），凡事都能使命必達，他在妻子提議下擔任身障寄養家庭，將寄養童當作自己的孩子照顧，享受再次擔任爸爸媽媽的天倫之樂及家庭溫馨。（記者廖雪茹攝）

陳勇明先生（右三）偕妻年投身新竹家扶中心寄養家庭的服務，迄今共照顧過11名寄養孩子，其中有3名嬰兒在他的細心呵護下茁壯，讓他成為寄養界的「超級奶爸」。（記者廖雪茹攝）

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